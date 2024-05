Samsung pausa atualização da One UI 6.1 no Galaxy S22 devido a bugs

A Samsung trouxe a One UI 6.1 repleta de novidades no campo da IA e alargou-a como uma atualização a muitos dos seus smartphones. O Galaxy S22 era um dos que se preparava para receber esta versão do Android, mas a Samsung teve de a colocar em pausa, devido a bugs e falhas encontradas.

Samsung pausa atualização da One UI 6.1 no Galaxy S22

Apresentada com o novo Galaxy S24, a One UI 6.1 veio mostrar claramente que a IA ganhava um espaço único nos smartphones. Deu a este equipamento capacidades de IA que atuam em várias áreas e rapidamente decidiu que as alargaria a outros dispositivos da marca.

Este processo de atualização decorre a um bom ritmo, com os smartphones mais antigos a terem agora acesso a muitas novidades. A Samsung não consegue garantir todas as funcionalidades associadas à IA, mas muitas ficam já disponíveis e podem ser usadas para alterar imagens ou para pesquisar de qualquer parte do Android.

Um dos smartphones que tem garantida a chegada da One UI 6.1 é o Galaxy S22, o que mostra como a Samsung está apostada em garantir as atualizações mais recentes. Infelizmente, e neste caso, surgiram problemas, o que levou a que a atualização fosse colocada em pausa.

Este problema começou a ser detetado e relatado na Coreia do Sul, onde a atualização foi inicialmente lançada. Os fóruns da Samsung têm vários relatos de utilizadores a mostrarem que os problemas existem e que não deixam usar o Galaxy S22 normalmente.

Do que é relatado, as falhas estão no ecrã de bloqueio ou no funcionamento incorreto ao iniciar o smartphone após a instalação da atualização para a One UI 6.1. Os bugs desta versão afetam igualmente todos os modelos desta linha de smartphones. Assim, existem relatos de falhas no Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.

A Samsung agiu adequadamente e decidiu interromper o lançamento da atualização para a One UI 6.1 para tentar mitigar os problemas dos utilizadores. A marca deverá em breve corrigir os problemas e lançar a One UI 6.1 para os Galaxy S22, com todas as novidades esperadas.