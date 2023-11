Tal como os PCs, também os smartphones arrancam o seu sistema operativo por um conjunto de passos. Este é um processo bem conhecido e que pode ser, de forma indireta, melhorado para ser amais eficiente. Hoje mostramos uma forma simples de tornar o arranque de um smartphone Xiaomi mais rápido.

Gerir um smartphone é um campo que os utilizadores podem explorar e assim tirar ainda mais destes equipamentos. Todas as opções estão presentes e acessíveis, ainda que algumas recorram a alguns passos para poderem ser usadas e assim alterar a forma como funcionam.

Um passo a que nem todos estão atentos é mesmo o arranque do smartphone, que pode ser otimizado e tornado mais eficiente. O resultado acaba por ser uma maior velocidade até estar pronto, ao mesmo tempo que garante libertar alguns recursos importantes e que depois são aproveitados.

Para realizar este processo num smartphone Xiaomi, devem começar por abrir a app Definições. Ai dentro, devem procurar por uma segunda opção para avançar. Falamos da entrada "Permissões", que será o caminho lógico a ser seguido pelos utilizadores.

A seguir, e mantendo a navegação da app Definições do smartphone Xiaomi, devem procurar a entrada "Início automático em segundo plano". Dentro desta área vão encontrar uma lista de app, que podem estar ou não ativas, devendo ser a primeira a mais longa.

Estas são as apps que estão configuradas para arrancar quando o smartphone Xiaomi for ligado ou reiniciado pelo utilizador. Claro que quanto mais apps, mais demorado será a realizar este passo. Assim, só precisam escolher quais as que são mais importantes.

É desta forma simples que os utilizadores podem controlo que apps arrancam e como o fazem. Se não estiverem na lista, mesmo mais tarde podem ser abertas, sem qualquer prejuízo. Ao mesmo tempo, alguns recursos ficam libertos para o smartphone Xiaomi aproveitar e usar para melhorar outras áreas.