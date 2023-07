Precisa de smartphone com bateria enorme? O Oukitel WP19 tem 21000 mAh e está em promo

Se para muitos utilizadores a autonomia mínima imprescindível é 1 dia de utilização, para outros a necessidade poderá ser completamente diferente. É precisamente devido a isso que surgem smartphones como o Oukitel WP19, um rugged phone que se destaca pela sua bateria de 21000 mAh, mas não só!

O Oukitel WP19 é um smartphone robusto, conhecido também como rugged phone, e está preparado para resistir a quedas na água, a jatos de água e até poderá mesmo ser usado dentro de água para captação de fotos. Tem os certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H, que lhe conferem capacidades como resistência a poeiras, choques, quedas e embates, bem como grandes variações de temperatura.

Especificações do Oukitel WP19

Este smartphone tem um ecrã com diagonal de 6,78" e resolução FullHD+, com uma taxa de atualização de 90 Hz, o que é muito interessante para um smartphone deste tipo. Traz o SoC MediaTek Helio G95 4G com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Inclui o Android 12.

Na fotografia, a câmara principal tem 64 MP com sensor Samsung S5K e uma abertura f/1.79. Tem ainda na traseira uma câmara macro de 2 MP e uma câmara de visão noturna da Sony IMX350 de 20 MP.

Esta câmara de visão noturna permitirá captar fotos no escuro sem ruído e com grande detalhe, mesmo em ambientes de breu total.

Bateria para dar e vender

O grande destaque do Oukitel WP19 vai mesmo para a enorme bateria. Tem uma capacidade de 21000 mAh que, de acordo com os resultados disponibilizados, é garantido que o smartphone consegue atingir 36 horas de reprodução de vídeo, 123 horas de reprodução de música, 122 horas de chamadas e 2252 horas em standby.

Quanto ao carregamento, em apenas 3 horas conseguirá carregar 80% da bateria, graças ao carregamento rápido de 33W. Parece muito tempo para 80% de carga, mas a verdade é que a capacidade é realmente grande.

Adicionalmente, há que referir que o Oukitel WP19 tem NFC, funcionalidades OTG (como carregamento de outros dispositivos), sensor de impressões digitais na lateral e reconhecimento facial para desbloqueio.

Preço e disponibilidade

O rugged phone Oukitel WP19 está atualmente em promoção e pode ser adquirido na loja oficial do AliExpress por apenas 310€ (IVA incluído), com portes gratuitos. Alternativamente, pode adquiri-lo na loja oficial Oukitel, com envio gratuito a partir de armazém europeu, por 347,22€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto 10%OFF.

Oukitel WP19