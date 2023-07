Homebrew: O gestor de pacotes que faltava no macOS

O Homebrew é um gestor de pacotes para o macOS ao estilo dos que existem para Linux. Com este gestor pode facilmente instalar ferramentas úteis no seu macOS. Saiba como instalar este utilitário.

Para quem é utilizador de sistemas Linux, uma das ferramentas que irá certamente gostar no macOS é o terminal. No macOS, este terminal não é tão completo como o que vem com as distribuições Linux. Há comandos que simplesmente não estão disponíveis, mas isso resolve-se facilmente com o gestor de pacotes Homebrew.

Como instalar o Homebrew no seu macOS?

A instalação do Homebrew em qualquer versão do macOS é uma tarefa relativamente simples. Para tal basta que abra a linha de comandos e execute o seguinte comando:

/ bin / bash -c " $(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh) " /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Depois de instalado, o utilizador facilmente pode instalar ferramentas no terminal e não só. Toda a documentação desta ferramenta está disponível aqui.

Instalar apps com o Homebrew

Para instalar um desses pacotes, basta usar o comando brew install. Por exemplo, para instalar o sshuttle basta que executem o comando brew install sshuttle.

No caso de instalarem outras ferramentas, e não conhecerem a sintaxe de utilização, podem sempre aceder ao manual da mesma usando o comando man (ex: man nmap). Relativamente ao Homebrew podem usar o comando brew help para saber como o podem usar.

Com o comando brew list podem aceder à lista de pacotes disponíveis. Obviamente, que atualizando os repositórios, podem instalar outras apps.

Podem também usar o perfil do Homebrew no Terminal.

Para outras operações, ao nível do gestor de pacotes brew, podem sempre consultar a documentação oficial aqui. Experimentem e qualquer dúvida ou questão deixem nos comentários.

Homebrew 4.0