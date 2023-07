Já é possível ver tweets sem conta novamente… mas alguma vez deixou mesmo de ser?

As jogadas de Elon Musk são confusas e muitas delas parecem que são só mesmo para "dar que falar". No final da semana passada, foi anunciado que apenas quem tinha conta poderia ver tweets... mas, afinal, parece que já dá novamente, se é que algum dia essa restrição esteve mesmo a funcionar.

Apesar do anúncio de Elon Musk relativamente ao bloqueio de visualização de tweets a utilizadores sem conta, a verdade é que nem todas as pessoas experienciaram tal realidade, com as publicações disponíveis de igual forma. Tal realidade leva a questionar se, realmente, a restrição foi mesmo aplicada, ou apenas feito um teste a um pequeno grupo de pessoas.

Seja como for, apenas alguns dias depois dessa medida avançar, é bem provável que Elon Musk volte atrás definitivamente. Alguns perfis ainda parecem estar bloqueados para aqueles que não estão ligados, mas muitos já conseguem voltar a ver tweets partilhados de links externos ou mesmo integrados em artigos, por exemplo. Sem acesso, muitos utilizadores também conseguem aceder aos perfis de utilizadores, sem problemas.

Segundo o dono da rede social, tornar os tweets inacessíveis para utilizadores sem registo foi uma "medida de emergência temporária"

Estávamos a ter tantos dados roubados que era um serviço degradante para os utilizadores normais

Uma justificação semelhante foi dada para a limitação do número de visualização de tweets por utilizador, mas esta limitação aparentemente está limitada a um número muito pequeno de utilizadores.

Este "passo atrás" poderá estar a ser dado devido à insatisfação de muitos utilizadores e à eminência de lançamento de um serviço concorrente, por parte da Meta. Recorde-se que o Threads do Instagram apareceu listado na Play Store e deverá ser anunciado oficialmente fora da Europa, já amanhã.