Meta disponibiliza finalmente a API do Threads a todos os programadores

Embora o furor inicial tenha diminuído consideravelmente, o Threads continua a posicionar-se como a alternativa mais forte ao X, atualmente. E a rede social da Meta acaba de dar um grande passo em frente com o lançamento da sua API para programadores, por muitos aguardada.

API do Threads está, agora, disponível para todos

Depois de a ter lançado com acesso limitado em março, o Threads anunciou que a sua API está agora disponível para todos. As partes interessadas podem utilizar este conjunto de ferramentas para proporcionar uma melhor integração com qualquer aplicação ou website. Mas não é só isso, pode também abrir a porta para a criação de clientes de terceiros, algo que foi crucial para o sucesso do Twitter.

Graças à API do Threads, será possível desenvolver métodos automatizados de partilha de mensagens na rede social através de plugins ou plataformas dedicadas. Também será possível gerir respostas, citações e reações aos posts, ou ter acesso detalhado a estatísticas sobre as interações dos seguidores da sua conta. De facto, a Meta afirma que o acesso a este tipo de informação foi a funcionalidade mais solicitada.

As estatísticas são uma das características mais solicitadas para a API, por isso estamos a possibilitar que as pessoas vejam as principais métricas: o número de visualizações, gostos, respostas, mensagens repetidas, citações ao nível da conta e ao nível dos media, e o número de seguidores, bem como os dados demográficos dos seguidores da sua conta.

Afirmou o Threads.

Meta sabe bem o que está a fazer

Durante os testes de acesso limitado, o Threads permitiu que plataformas de gestão de redes sociais, como a Hootsuite e a Sprout Social, acedessem à API. Assim, os utilizadores desses serviços puderam testar a automatização de posts em várias plataformas. No entanto, um dos caminhos mais interessantes que poderia ser aberto seria a criação de clientes de terceiros.

A Meta sabe que esta é uma avenida muito interessante para explorar e continuar a crescer. Dar aos utilizadores a liberdade de escolher a partir de onde querem interagir com a rede social é crucial para ganhar a simpatia do público.

Para facilitar a integração dos programadores, a empresa lançou uma documentação muito pormenorizada sobre a sua API. Mas isso não é tudo... Também lançou uma aplicação de amostra para facilitar o teste da API e a correção de bugs. Está disponível no GitHub e é open-source.

Acreditamos que [a API] permitirá aos criadores, programadores e marcas criar as suas próprias integrações exclusivas, gerir a sua presença no Threads em grande escala e partilhar facilmente conteúdos inspiradores com as suas comunidades.

Afirmou a Meta.

