Minisforum celebra o 5.º aniversário com descontos até 200 € e ofertas exclusivas

A Minisforum, marca reconhecida pelo seu compromisso com a inovação em mini PCs potentes e portáteis, celebra o seu 5.º aniversário com uma campanha promocional recheada de descontos, ofertas especiais e brindes limitados.

Para agradecer o apoio dos clientes ao longo dos últimos anos, a marca lança descontos de até 200 € em diversos modelos, além de brindes gratuitos e promoções combinadas. A campanha já está ativa e é válida por tempo limitado.

Descontos diretos em toda a loja

Durante esta celebração, todos os produtos da loja estão incluídos num sistema de descontos diretos consoante o valor total da encomenda:

20 € de desconto em compras superiores a 500 €

40 € de desconto em compras superiores a 1000 €

60 € de desconto em compras superiores a 1500 €

Nota: estes descontos não são acumuláveis com outras promoções.

Brindes exclusivos com modelos selecionados

Além dos descontos diretos, a Minisforum oferece brindes exclusivos com a compra de determinados equipamentos, limitado ao stock existente:

Comando MGP01: na compra do AI X1 Pro

Caneca de café: na compra do AI X1 ou MS-01

Vidro temperado: na compra do V3 SE

Os brindes são enviados juntamente com a encomenda, sem custos adicionais.

Super Oferta: até 200 € de desconto com código promocional

Os modelos selecionados da campanha “Super Offer” incluem descontos diretos de até 200 €, aplicados com o código SPD200OFF no checkout. Os produtos abrangidos são:

AtomMan G7 Ti – Desempenho extremo para gaming e trabalho criativo

– Desempenho extremo para gaming e trabalho criativo AtomMan G7 PT – Primeiro mini PC com certificação AMD Advantage

– Primeiro mini PC com certificação AMD Advantage EliteMini AI370 – Estação de trabalho compacta para profissionais exigentes

– Estação de trabalho compacta para profissionais exigentes V3 SE – Tablet PC 3-em-1 com Ryzen 7 7735U, ideal para estudantes e utilizadores de escritório

Combinações com mais desconto

Ao adquirir o DEG1 juntamente com qualquer um dos seguintes modelos — AI X1 Pro, UM890 Pro, X7 Ti, AI X1, MS-A1 ou UM780 XTX — receberá ainda um desconto adicional de 25€.

Uma oportunidade única

Com uma gama cada vez mais ampla de mini PCs para gaming, produtividade e uso doméstico, a Minisforum reforça a sua posição como uma das marcas mais dinâmicas neste segmento. A campanha do 5.º aniversário oferece uma excelente oportunidade para renovar equipamento ou descobrir os benefícios de um computador compacto de alto desempenho, com preços e brindes que só se veem uma vez por ano.

Minisforum - 5.º aniversário