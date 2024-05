Threads: novidade permite limitar quem pode citar as suas publicações

O Threads tem evoluído de forma muito positiva ao longo do tempo. Esta nova rede social associada ao Instagram tem mostrado como uma fonte de novidades constantes e que melhoram a sua oferta aos utilizadores. A mais recente melhoria vem permitir controlar quem pode citar as publicações feitas pelos utilizadores.

O Threads tem novidades interessantes

A resposta do Instagram ao X de Elon Musk é já bem conhecida. O Threads nasceu de uma ideia bem definida, para dar aos utilizadores da rede social da Meta um local para publicarem as suas ideias e as suas novidades, em formato de texto, de maneira muito mais simples que o próprio Instagram.

Este propósito foi conseguido e depois de um grande sucesso nos EUA, foi alargado ao resto do planeta e em especial à Europa. Com esse alargamento surgiram também novidades nas suas funções, mostrando que tinha ainda muito espaço a melhorar, algo que tem acontecido.

Limitar quem pode citar as publicações

A mais recente novidade quer garantir aos utilizadores que as suas publicações não podem ser usadas de forma aleatória e que têm o controlo de quem as pode citar. Esta nova funcionalidade dá aos utilizadores a possibilidade de definirem, ainda que sem detalhe, quem o pode fazer.

Quem anunciou a nova capacidade foi o próprio Adam Mosseri, responsável máximo do Instagram, explicando como esta pode ser usada a partir de agora. Das suas palavras, fica claro que esta melhoria tem um propósito bem definida e deverá "ajudar a manter o Threads um lugar mais positivo".

Continuam a copiar funções do Instagram

Importa recordar que a plataforma testou o recurso entre um grupo limitado de utilizadores do Threads no mês passado, mas agora a ser implementado para todos. Nas publicações que forem feitas, podem agora encontrar as opções de quem pode responder e citar: todos, perfis que segue e utilizadores citados.

O crescimento do Threads é visto constantemente e esta nova rede social conta já com 150 milhões de utilizadores mensais. Está a adicionar lentamente mais recursos para melhorar a segurança e a experiência geral dos utilizadores, usado algumas ferramentas do Instagram.