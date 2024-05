Utilizadora do Firefox manteve mais de 7.400 separadores abertos durante 2 anos

Os browsers mais modernos são verdadeiras ferramentas para retirar o máximo da Internet. Têm acesso a tecnologia única, mas muitas vezes são as coisas mais simples que atraem os utilizadores. Um desses casos são os separadores, que uma utilizadora conseguiu alargar até aos mais de 7400 no Firefox, mantendo-os abertos e usáveis por 2 anos.

7.400 separadores abertos durante 2 anos

A chegada dos separadores aos browsers veio mudar como os usamos e como navegamos na Internet. Cada um destes separadores permite congelar a informação e manter a porta aberta para esse site ou para essa informação. O que acontece normalmente é que estes tendem a ficar esquecidos e a consumir recursos de forma constante e permanente.

Uma utilizadora do Firefox conseguiu atingir algo que muitos considerariam impossível. Manteve abertos e utilizáveis mais de 7400 separadores, que visitava regularmente e que lhe eram necessários, pelo menos como memorial de momentos do passado.

firefox refused to restore my session that i've had going for 2+ years....



over 7k tabs down the drain.... — hazel☀️ (@sodiumPen) April 30, 2024

Firefox apresentou problemas ao recuperar

O caricato é que estes separadores tiveram de ser fechados para resolver uma qualquer questão no Firefox, apresentando problemas depois. O browser da utilizadora recusava-se a arrancar com tantas tarefas para realizar, levando a que os separadores abertos se perdessem.

Após publicar isso no X, os restantes utilizadores acabaram por ajudar @sodiumPen. A receita apresentada usou a cache do perfil do Firefox e “não demorou mais que um minuto”. O agradecimento foi de tal forma grande que acabou por revelar que “sinto que uma parte de mim foi restaurada”.

thank you to everyone who provided info on how to restore an old session from the profiles cache... i feel like a part of me is restored pic.twitter.com/IGNGIrNfHB — hazel☀️ (@sodiumPen) April 30, 2024

Tudo se resolveu com recurso à cache do browser

Surpreendentemente, esses separadores não afetaram o desempenho do computador. Na sua opinião, “o Firefox é bastante eficiente em termos de memória e não carrega os sites a menos que se clique no separador. Portanto, não consome muitos recursos”. Um representante da Mozilla confirma esta situação e garantiu que o Firefox com estes separadores não consome “praticamente nenhuma memória”.

A Mozilla foi ainda mais longe e revelou que acham incrível que alguém tenha mais de 7400 separadores abertos. Isso também mostra até que ponto a gestão destes separadores pode ser um problema. A criadora do Firefox quer criar ferramentas para suportar estes cenários e garanti a melhor gestão de memória possível.