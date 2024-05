Páginas web desaparecem dos separadores do Chrome? A Google já está a tratar do problema

A forma como a Google gere o Chrome facilita muitas vezes a resolução de problemas. É uma dessas situações que acontece agora, depois de muitos utilizadores reportarem uma situação anormal. Os separadores do Chrome perdem as páginas carregadas e a mostrar apenas uma página em branco.

Páginas desaparecem dos separadores do Chrome

Esta não é de todo uma situação normal e muitos utilizadores estão a reportar este novo comportamento do Chrome. A queixa mais comum é que as páginas já carregadas nos separadores desaparecem, quando os utilizadores alternam entre estes elementos do browser.

Numa das suas páginas suporte, a Google afirma estar ciente de um problema que “afeta o navegador Chrome e pode resultar no desaparecimento temporário do conteúdo da página da Web ao alternar entre os separadores abertos”. Para os afetados, isso faz com que a página da web apareça em branco quando alternam entre os separadores do Chrome no Android.

Problema está do lado da Google

Claro que a gigante das pesquisas já colocou as suas equipas em cima deste problema e já tem uma solução para o mesmo. Esta está do lado dos servidores e já deve estar disponível para os dispositivos moveis. A correção começou a ser implementada no Chrome para Android no início desta semana, a 21 de maio.

Nenhuma atualização da app é necessária, embora às vezes os utilizadores possam forçar a atualização desta app fechando o Chrome através das configurações do Android. Esta solução não irá necessariamente funcionar, mas em algumas situações sabe-se que foi suficiente para ultrapassar o problema.

Uma solução possível para esta situação

Nos Pixel e nos Samsung Galaxy, isso pode ser realizado abrindo o Chrome, abrindo a interface multitarefa, tocando no ícone do Chrome e clicando em “Info da app”. Na página que se abre, pode simplesmente carregar em “forçar paragem”.

Dado que esta correção está do lado do servidor, começou a ser implementado há alguns dias, e dentro em breve estará disponível para todos. Desta forma o problema simplesmente desaparece e deixará de ser uma questão para todos os utilizadores do Chrome no Android.