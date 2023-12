A IA começa a ser uma presença constante e a Google quer aproveitar isso para todas as suas propostas. Se já o conseguiu em alguns serviços, quer agora olhar para o seu Assistente e dar-lhe mais capacidades. O Android Auto poderá ser um dos primeiros a usar esta capacidade, para tratar das mensagens.

A Google quer dar ao seu assistente o acesso à IA para o tornar ainda melhor. Os planos já estão em marcha e muito provavelmente em breve vamos ver novidades neste campo, com uma interação mais inteligente e com muitas mais capacidades, para proveito do utilizador.

Se muitos esperam isso no Android, algo que já vimos que irá acontecer, há outro local onde será muito interessante e útil. Falamos do Android Auto, onde se sabe que em breve se poderá também estrear. A análise das mais recentes versões de testes mostra isso mesmo.

O Assistente agora pode resumir as suas mensagens. Esses resumos serão gerados por inteligência artificial, portanto é possível existirem erros. Pode desativar isso a qualquer momento nas configurações do Android Auto. Gostaria de continuar e pedir ao assistente para resumir a suas conversas ocupadas?

A sua utilidade será grande e irá libertar a atenção do condutor para a tarefa que tem em mãos. Irá resumir as mensagens recebidas, quando estas forem em número elevado, para assim impedir que estas cheguem em monte quer a ouvir, quer a responder, e acabem por distrair os utilizadores.

Durante o processo de configuração, a Google alerta os utilizadores para um ponto muito importante neste processo. Avisa que: "Esses resumos serão gerados por inteligência artificial, então é possível existirem erros". Provavelmente, este alerta deverá estar associado mensagens SMS e a conversas RCS que chegam na app Google Mensagens.

O ativar desta capacidade deverá ser oferecida aos utilizadores quando estes receberem um volume elevado de mensagens. Da mesma forma, esta poderá ser acionada manualmente nas definições da app, quer no smartphone, quer na consola do Android Auto. O desativar da mesma deverá ser realizado no mesmo local do sistema da Google.

Esta é adição interessante que a Google trará para o Android Auto. O Assistente da gigante das pesquisas irá ganhar novas funcionalidades e assim tornar-se ainda mais inteligente para auxiliar os utilizadores. A IA é já uma certeza e assim torna-se uma presença ainda mais constante e útil.