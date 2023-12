Android: “uma das melhores apps para scan de cÃ³digos QR” estÃ¡ gratuita por tempo limitado

Por vezes, os desenvolvedores e as lojas disponibilizam as suas aplicações pagas, de forma gratuita, dando oportunidade aos utilizadores de as instalarem sem custos. É o caso deste leitor de códigos QR e de barras que, sendo "uma das melhores apps" para o efeito, está, por tempo limitado, disponível gratuitamente na Play Store.

A Play Store é quase Nárnia das aplicações; por lá, encontra-se de tudo, para quase tudo. Por vezes, e porque nem todos estão dispostos a pagar por aplicações, os desenvolvedores e as próprias lojas oferecem as suas apps, de forma gratuita, por tempo limitado. Desta forma, dão oportunidade a mais gente de usufruir delas e, por conseguinte, reunir mais downloads e mais críticas.

Hoje, por exemplo, pode instalar aquela que é "uma das melhores aplicações de scan de códigos QR e códigos de barras do mercado do Google Play e essencial para todos os dispositivos Android" sem custo.

A QR/Barcode Scanner PRO é uma das aplicações de leitura de códigos QR para Android mais populares na Play Store. Aliás, apesar de se tratar de uma app paga, acumulou mais de meio milhão de downloads e as 12.600 críticas resultaram numa pontuação de 4,7/5.

Além da leitura de códigos, a partir de uma interface simples e intuitiva, mesmo sob pouca luz, a QR/Barcode Scanner PRO cria um histórico dos códigos lidos, facilitando a posterior consulta, e funciona offline. Mais, permite que o utilizador crie os seus próprios códigos e os partilhe.

Normalmente, a aplicação tem um custo de € 2,79. Contudo, por tempo limitado, está disponível sem custos, na Play Store. Aproveite!