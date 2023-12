COP28: acordo histórico! É o fim da era dos combustíveis fósseis

Na 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28) fez-se história! Os países reunidos na cimeira do clima aprovaram hoje “por consenso” uma decisão que apela a uma “transição” com o objetivo de abandonar os combustíveis fósseis até 2050.

Combustíveis fósseis com "morte anunciada" até 2050...

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 ou Conferência das Partes da UNFCCC, mais comummente referida como COP28, é a 28.ª conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que se realizou entre 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023 na Expo City, Dubai.

Sultan Al Jaber, presidente da conferência da ONU, referiu que o abandono dos combustíveis fósseis trata-se de uma “decisão histórica para acelerar a ação climática”.

Na prática, os países reunidos na cimeira do clima acordaram iniciar uma transição para o abandono dos combustíveis fósseis. A transição deve ser feita “de forma ordenada e equitativa, acelerando a ação nesta década crítica, com o objetivo de atingir o objetivo de zero emissões líquidas até 2050, de acordo com a ciência”.

Sultan Al Jaber referiu ainda que "Devemos estar orgulhosos do nosso feito histórico e os Emirados Árabes Unidos, o meu país, está justamente orgulhoso do seu papel na contribuição para este avanço", acrescentou.

Os países representados na COP28 adotaram na quarta-feira o "Global Stocktake", o acordo com o qual pretendem reforçar a ação climática para conter o aumento da temperatura a não mais de um grau e meio acima dos níveis pré-industriais.