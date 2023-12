Projeto-piloto: semana de 4 dias foi um sucesso em Portugal

Cada vez mais se fala na semana de 4 dias de trabalho. Esta modalidade visa que as pessoas tenham mais um dia de descanso, a juntar ao sábado e ao domingo. Em Portugal foi feito um projeto-piloto e o resultado mostra que foi um sucesso.

95% das cerca de quatro dezenas de empresas que aderiram ao "Projeto-Piloto Semana de Quatro Dias" em Portugal avaliam positivamente a experiência, que teve início em junho e decorreu durante seis meses.

Concretamente, da parte dos trabalhadores inquiridos, é de assinalar o ganho em termos de conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Se antes da adesão ao projeto essa harmonização era difícil ou muito difícil para 46% dos envolvidos, a percentagem baixou para 8% após quase seis meses de experiência.

65% dos trabalhadores declaram ter passado mais tempo com a família após o início da redução horária. Isto reflete-se, também, na redução em 19% de sintomas de exaustão associada ao trabalho. A frequência de outros sinais negativos a nível de saúde mental também registou uma redução: o índice de ansiedade diminuiu em 21%; o de fadiga em 23%; o de insónia ou problemas de sono em 19%.

Em média, a experiência da semana de quatro dias envolveu uma redução de 13,7% das horas semanais, de uma média de 39,3 para 34 horas, reportada pelas empresas. Em 58,8% das empresas foi proporcionado um dia livre por semana. 41,5% optaram por uma quinzena de nove dias úteis de trabalho.

Dos trabalhadores inquiridos, uma larga maioria – 85% – ponderaria mudar para uma empresa com um funcionamento a cinco dias, após ter trabalhado numa empresa em que vigorasse a semana de quatro dias, mediante um aumento salarial superior a 20%.