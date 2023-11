Lenovo processa a ASUS nos EUA por violação de várias patentes

Volta e meia algumas marcas desentendem-se devido a questões variadas e muitas delas envolvem a 'cópia' ou 'imitação' de alguns produtos. Nesse sentido, agora a chinesa Lenovo processou a ASUS nos Estados Unidos da América por causa da violação de várias patentes.

ASUS processada pela Lenovo por causa de patentes

De acordo com um comunicado divulgado no seu site oficial, a Lenovo informou que avançou com um processo de violação de patentes nos Estados Unidos contra a ASUSTeK Computer Inc. e a ASUS Computer International.

A queixa contra a ASUS foi apresentada no passado dia 15 de novembro à Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (ITC), onde a Lenovo alega que a empresa taiwanesa, sua rival no segmento dos computadores portáteis gaming, entre outros, infringiu várias das suas patentes relativamente a software, hardware e conectividade em vários produtos ASUS.

Segundo os detalhes, as patentes da ASUS foram registadas no mês de agosto deste ano no Tribunal Regional de Munique e estão relacionados com tecnologias móveis. Nessa altura, a Lenovo tentou chegar a um acordo e ofereceu um licenciamento cruzado como uma possível solução. Mas a ASUS não quis aceitar o acordo e agora terá então que enfrentar um processo.

Para já, a marca chinesa não revelou em concreto quais as patentes afetadas nem quais são os equipamentos da ASUS que a violam. No entanto, uma vez que se sabe que se trata de dispositivos móveis, as patentes podem envolver desde computadores portáteis a smartphones.

A Lenovo afirma que em mais de 39 anos, já conta com mais de 28.000 patentes e mais de 14.000 pedidos pendentes. Para além disso, revela que investe 2,2 mil milhões de dólares por ano em pesquisas e desenvolvimento e também anunciou recentemente um investimento adicional de mil milhões de dólares com foco exclusivo na inovação na área da Inteligência Artificial. Em termos de ranking, a Lenovo está classificada como sendo a 24ª entre as 50 "empresas mais inovadoras do mundo".