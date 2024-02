Bosch e Microsoft: será que a IA pode ajudar a tornar as estradas mais seguras?

A Bosch está a reunir, na Alemanha, as melhores mentes digitais do mundo, num evento que procura perceber o que de melhor se pode concretizar em matéria de inovação. Numa parceria com a Microsoft, a marca irá explorar a Inteligência Artificial (IA) para tornar as estradas mais seguras.

É um cenário que nenhum condutor quer ver: uma bola a rolar para a estrada. Depois disso, é provável que apareça imediatamente uma criança, alheia a qualquer trânsito. Apesar de os condutores humanos saberem avaliar esta situação, utilizando o seu conhecimento contextual, os atuais sistemas de condução assistida e automatizada ainda têm de aprender como fazê-lo.

Assim sendo, a Bosch está a recorrer à IA generativa para melhorar ainda mais as funções da condução automatizada. Como parte disso, a empresa e a Microsoft estão a explorar oportunidades de colaboração, no sentido de aproveitar o poder da IA generativa.

A Bosch está a trabalhar para introduzir uma nova dimensão de aplicações de IA no veículo.

Afirmou Stefan Hartung, presidente do conselho de administração da Bosch, na edição deste ano do Bosch Connected World (BCW), em Berlim.

A expectativa é que a IA generativa permita aos veículos avaliar as situações e reagir em conformidade, mantendo assim os utilizadores da estrada ainda mais seguros. Maior segurança nas estradas é também o desejo de 605 dos entrevistados no Bosch Tech Compass deste ano, um estudo da Bosch com representatividade mundial sobre temas de tecnologia e IA.

IA generativa para tornar o tráfego rodoviário mais seguro

As duas empresas antecipam que uma colaboração levaria o desempenho das funções de condução automatizada para o próximo nível. Ambas gostariam que a IA generativa ajudasse a aumentar a conveniência no veículo e a proporcionar maior segurança a todos os utilizadores da estrada.

Para conseguir isso, o conhecimento abrangente da Bosch sobre veículos e a experiência em IA específica para o setor automóvel serão "inestimáveis", bem como o seu acesso aos dados dos sensores dos veículos para alimentar a IA generativa.

No nosso compromisso inabalável com estradas mais seguras, a Microsoft está ansiosa para explorar oportunidades de colaboração com a Bosch para ser pioneira no domínio da IA generativa.

Disse Uli Homann, CVP da Microsoft e Distinguished Architect.

Hoje, quando se trata de treinar sistemas para condução automatizada, a IA encontra rapidamente os seus limites. Os atuais sistemas de assistência ao condutor conseguem detetar pessoas, animais, objetos e veículos, mas num futuro próximo a IA generativa poderia ir mais longe: ajudar a determinar se uma situação poderia potencialmente levar a um acidente.

A tecnologia utiliza vastas quantidades de dados para treinar sistemas de condução automatizada, permitindo-lhes tirar conclusões melhoradas a partir desses dados.

Por exemplo, poderia deduzir se um objeto na estrada é um saco de plástico ou uma peça danificada de um veículo. Esta informação pode ser usada quer para comunicar diretamente com o condutor - exibindo um aviso - quer para iniciar manobras de condução apropriadas, como travar enquanto se ligam as luzes de aviso de perigo.

A Bosch e a Microsoft já se associaram para desenvolver uma plataforma de software universal para conectar de forma transparente os carros e a cloud, e revelam estar ansiosas por trabalhar juntas, no sentido de identificar novas oportunidades para trazer tecnologia de IA de ponta aos seus clientes e à indústria de veículos autónomos.

IA generativa como impulso à inovação

A IA generativa é um impulso à inovação. Pode transformar a indústria da mesma forma que a invenção do computador

Afirmou Tanja Rueckert, membro do conselho de administração e diretora digital da Bosch.

O novo Bosch Tech Compass 2024 também mostra isso: 64% dos inquiridos acreditam que a IA é a tecnologia com maior importância para o futuro. Em comparação, apenas 41% dos entrevistados tinham a mesma opinião há apenas um ano.

Da produção ao trabalho diário de escritório, a IA generativa já está a ser utilizada em muitas áreas na Bosch. Além da Microsoft, a empresa está a trabalhar com diversos parceiros, incluindo AWS, Google e Aleph Alpha.

A unidade de capital de risco do Grupo Bosch, Bosch Ventures, investiu na empresa de IA Aleph Alpha no ano passado.

A Bosch e a Aleph Alpha querem aprender uma com a outra, beneficiar do conhecimento uma da outra e trabalhar juntas em casos de uso entre domínios.

Disse Rueckert.

Esta parceria está agora a dar os seus primeiros frutos na América do Norte: em colaboração com Aleph Alpha, a Bosch está a estrear o reconhecimento de voz baseado em IA em nome de uma fabricante de automóveis premium.

Nesta solução, um chatbot entende e atende chamadas de serviço de emergência com a ajuda do processamento de linguagem natural, que também reconhece dialetos, sotaques e humores. A chamada é atendida diretamente, reduzindo ao mínimo o tempo de espera do condutor.

Até 40% das chamadas podem ser processadas e resolvidas automaticamente; para consultas mais complexas, o bot transmite todas as informações relevantes para um agente do centro de atendimento que assume o caso imediatamente.

Os especialistas em IA da Bosch estão atualmente a trabalhar em mais de 120 aplicações específicas que estes novos modelos de IA abrem para os colaboradores e clientes da empresa. Tais aplicações incluem a geração de código de programa de software ou chatbots e voicebots poderosos para apoiar técnicos ou interagir com consumidores.

Outra aplicação é o AskBosch, o mecanismo de pesquisa interno assistido por IA lançado no final de 2023, e que oferece acesso mais rápido em linguagem natural a uma ampla variedade de fontes de dados – fontes espalhadas pela intranet, por exemplo.