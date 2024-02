Bosch ConnectedWorld abre as portas ao futuro da tecnologia com as melhores mentes digitais

A Bosch está comprometida com os consumidores, acompanhando de perto as suas necessidades e desenvolvendo tecnologias facilitadoras. Portanto, o Bosch ConnectedWorld (BCW) 2024 tem, mais uma vez, tudo a ver com tecnologia criada para a vida das pessoas.

O Pplware veio ver de perto o que de melhor se faz no mundo da tecnologia, em nome da Bosch. O BCW é um evento híbrido global que reúne todo o ecossistema da Bosch, parceiros e clientes. Este ano, o brainstorming estará a acontecer entre os dias 28 e 29 de fevereiro, em Berlim, na Alemanha, e online.

Com conferências, exposições e inúmeras oportunidades de networking, o evento é, hoje, uma plataforma facilitadora de inovação e negócios com foco em estratégias, modelos de negócios e novidades possibilitadas pela Inteligência Artificial (IA) e pela Internet das Coisas (IoT).

Na BCW, a Bosch promete dar vida ao "digital", apresentando soluções nos campos da condução autónoma com IA generativa, do machine learning, big data, cloud, entre outras áreas relevantes da indústria.

Estamos entre os muitos executivos, decisores, profissionais de Tecnologia da Informação, programadores, líderes do setor tecnológico e cérebros de diversas empresas industriais e de produtos, para lhe mostrar, a si, leitor, o que de melhor se está a fazer neste mundo que tanto nos surpreende.

Elon Musk é um dos oradores do Bosch ConnectedWorld 2024

Entre os oradores convocados pela Bosch está Elon Musk, cuja presença reforça a importância do evento nas discussões sobre IA e mobilidade elétrica.

O BCW 2024 procura ser palco de insights sobre o futuro da tecnologia, com foco especial nas funções da IA e da mobilidade elétrica na indústria automóvel. Portanto, a presença de Elon Musk, um player relevante nestas áreas, pelas suas contribuições inovadoras, acrescenta uma camada de prestígio e expectativa.