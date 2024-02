Tesla Model Y obtém a classificação de segurança mais elevada em 2024

O Model Y da Tesla acabou de passar nos exames de segurança, obtendo a pontuação mais alta possível do Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). O IIHS, notoriamente exigente, até tornou os testes mais rigorosos este ano, mas o Model Y saiu com a classificação "Top Safety Pick+".

Elon Musk, o homem da moda, não perdeu tempo a partilhar a notícia no X (a rede social anteriormente conhecida como Twitter). A sua publicação, "O Tesla Model Y recebe a classificação de segurança mais elevada possível", deu início a uma festa digital de aplausos.

O Hyundai Motor Group, que inclui as marcas Genesis, Hyundai e Kia, emergiu como líder nos prémios de segurança de 2024, ganhando seis prémios "Top Safety Pick +" e dez prémios "Top Safety Pick", totalizando 16 prémios.

A Toyota Motor Corp, que inclui as marcas Toyota e Lexus, vem logo a seguir com um prémio "Top Safety Pick+" e "Top Safety Pick". A Mazda, por outro lado, é a marca com o maior número de prémios "Top Safety Pick +", tendo recebido cinco, para além de um "Top Safety Pick".

A Tesla não é estranha aos holofotes da segurança

O Model Y junta-se a uma gama de Teslas conhecidos pela sua capacidade de resistência ao choque. Outro veículo elétrico, o Hyundai IONIQ 6, também recebeu o prémio máximo de segurança. O SUV R1S e a carrinha R1T da Rivian não ficaram de fora, tendo cada um recebido o prémio "Top Safety Pick".

Continuamos a elevar a fasquia da segurança dos veículos com outra atualização significativa dos nossos critérios de atribuição de prémios. Os vencedores deste ano representam o auge da segurança automóvel, demonstrando uma proteção excecional tanto para os ocupantes como para os utentes vulneráveis da estrada.

Afirmou David Harkey, presidente do IIHS, num comunicado de imprensa.

As avaliações de segurança do IIHS incluem agora um teste de colisão lateral mais rigoroso. Uma barreira mais pesada desloca-se a uma velocidade mais elevada, mais próxima do peso de um SUV convencional.

Os veículos necessitam de uma classificação "Aceitável" ou "Boa" no teste de prevenção de colisão frontal com peões e no teste atualizado de sobreposição frontal moderada, que inclui agora um manequim para testar a segurança do banco traseiro, para se qualificarem para os prémios de segurança.

Se a segurança é o seu forte, o Tesla Model Y acabou de ficar ainda melhor.

