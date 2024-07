Acidente com o foguetão da SpaceX deixa 20 satélites Starlink na órbita errada

Um foguetão da SpaceX teve uma falha no seu processo de colocação da carga em órbita. Pela primeira vez em quase uma década, o Falcon 9 avariou e vaticinou os satélites a um fim inesperado. Os equipamentos da rede Starlink foram depositados numa órbita tão baixa que estão condenados a cair na atmosfera e a arder.

Acidente com o Falcon 9 condenou os satélites Starlink

O foguetão Falcon 9 descolou da Califórnia na sexta-feira de madrugada, transportando 20 satélites Starlink. Após alguns minutos de voo, o motor da fase superior avariou. A SpaceX culpou uma fuga de oxigénio líquido.

Segundo a empresa, os controladores de voo conseguiram estabelecer contacto com metade dos satélites e tentaram elevá-los para uma órbita mais alta utilizando propulsores de iões a bordo. Mas com a extremidade inferior da sua órbita a apenas 135 quilómetros acima da Terra - menos de metade do pretendido:

É improvável que o nosso impulso máximo disponível seja suficiente para elevar com sucesso os satélites.

Disse a empresa via X.

A SpaceX disse que os satélites vão reentrar na atmosfera e incendiar-se. Não foi mencionado quando é que poderão descer. Mais de 6.000 Starlinks em órbita fornecem atualmente serviços de Internet a clientes em alguns dos cantos mais remotos do mundo.

A Administração Federal da Aviação afirmou que o problema tem de ser resolvido antes de os foguetões Falcon poderem voltar a voar.

Não se sabe se este acidente poderá afetar os próximos voos da tripulação da SpaceX. O voo espacial de um multimilionário está agendado para 31 de julho a partir da Flórida, com planos para a primeira caminhada espacial privada, seguida, em meados de agosto, de um voo de astronauta para a Estação Espacial Internacional para a NASA.

Jared Isaacman, o empresário tecnológico que irá liderar o voo privado, afirmou na sexta-feira que o Falcon 9 da SpaceX tem "um historial incrível" e um sistema de escape de emergência.

A última falha de lançamento ocorreu em 2015, durante uma viagem de carga à estação espacial. No ano seguinte, outro foguetão explodiu durante testes no solo.

Elon Musk, da SpaceX, afirmou que a elevada taxa de voos facilitará a identificação e a correção do problema.