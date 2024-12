Homem sofreu com uma queimadura química durante meses. O motivo: espremeu limas

Um homem sofreu com uma queimadura química durante vários meses, após espremer manualmente uma dúzia de limas e assistir a um jogo de futebol ao ar livre sem aplicar protetor solar. É caso para dizer que "do erro alheio tira o prudente conselho".

O caso teve lugar no Texas. Um homem de 40 anos foi a uma clínica de alergias com uma erupção cutânea grave e ardente em ambas as mãos. Esta tinha começado dois dias antes.

Alguns dias mais tarde, a erupção empolou. Algumas semanas depois, a pele escureceu e escamou. Só ao fim de vários meses é que a pele das suas mãos voltou ao normal.

Limão e posterior exposição solar provocaram uma queimadura química

Conforme a informação divulgada pela imprensa, pouco antes de desenvolver a erupção cutânea, o homem criou a sua sentença: espremeu manualmente uma dúzia de limas e, depois, foi para um jogo de futebol ao ar livre sem aplicar protetor solar.

De acordo com um relatório de caso publicado no New England Journal of Medicine, os médicos diagnosticaram a erupção cutânea do homem como um caso clássico de fitofotodermatite: uma reação inflamatória causada pela exposição da pele a agente tópico vegetal fotossensibilizante contendo furocumarinas, seguida de exposição a radiação ultravioleta.

De forma mais simples, uma reação causada por substâncias tóxicas presentes nas plantas (fito) que reagem com a luz UV (foto) e provocam um ardor, bolhas, descamação e pigmentação da pele (dermatite).

As furocumarinas são substâncias tóxicas que se encontram em algumas ervas daninhas e, também, numa série de plantas utilizadas na alimentação, como o aipo, cenoura, salsa, funcho, lima, laranja-amarga, limão, toranja e laranja doce.

As furocumarinas podem entrar nas células da pele e, no caso das que são fototóxicas, são ativadas pela exposição à luz ultravioleta. Esta faz com que os químicos formem ligações cruzadas com as bases de pirimidina no ADN. Isto une o material genético de cadeia dupla, interrompendo a replicação, o que, por sua vez, leva à morte celular e à inflamação.

Quando a reação dolorosa ocorre, o tratamento inclui medicamentos que podem aliviar a inflamação. Neste caso, o paciente foi tratado com um creme esteroide tópico e uma loção. Ainda assim, foram necessários meses para uma recuperação total.