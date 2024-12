KTM: maior fabricante de motociclos da Europa inicia reestruturação para evitar a falência

Os problemas financeiros da KTM são piores do que muitos suspeitavam. A empresa entrou em autoadministração para se submeter a um processo de reestruturação, numa tentativa de evitar a falência.

Em outubro, o conselho de administração da KTM foi reduzido de seis para dois membros, centenas de empregados foram despedidos e foi anunciada uma paragem planeada da produção na fábrica da KTM em Mattighofen, na Áustria.

Os problemas financeiros da marca foram revelados e o seu passivo ultrapassa os 2,5 mil milhões de euros.

Era evidente que o passivo das empresas KTM atingiria um nível elevado. No entanto, surpreende-nos que o passivo seja tão elevado. Com efeito, à primeira vista, esperávamos um passivo de 2,5 a 3 mil milhões de euros. Isso é agora claro. Este é o maior processo de insolvência na Áustria este ano.

Opinou Cornelia Wesenauer, perita em insolvência da Alpine Creditors Association, num relatório sobre as empresas KTM AG, Forschungs & Entwicklung GmbH e Components GmbH.

Aparentemente, cerca de 3600 trabalhadores serão afetados pela insolvência. Além disso, as autoridades da Alta Áustria prevêem que os postos de trabalho de numerosos fornecedores da região também estarão em risco.

Na KTM, o fundo de insolvência terá de pagar os subsídios de Natal e as indemnizações de novembro.

KTM apela ao entusiasmo dos funcionários

O período de "autoadministração" da KTM começou no dia 29 de novembro de 2024, com um plano de reestruturação da dívida com a duração prevista de 90 dias, de acordo com a declaração divulgada pelo diretor-executivo, Stefan Pierer, e o seu novo co-diretor-executivo, desde setembro de 2024, o especialista financeiro Gottfried Neumeister.

Nas últimas três décadas, crescemos e tornámo-nos a maior fabricante de motociclos da Europa. Inspirámos milhões de motociclistas em todo o mundo com os nossos produtos. Agora, estamos a fazer uma paragem para o futuro. A marca KTM é o trabalho da minha vida e vou lutar por ela.

Assegurou Stefan Pierer, no comunicado, dizendo que "Gottfried Neumeister trouxe uma experiência impressionante e uma lufada de ar fresco e deu um contributo significativo para resolver a situação atual".

O diretor-executivo partilhou, também, estar "convencido de que, em conjunto, vamos colocar a empresa de novo no caminho do sucesso".

Os dois executivos enfatizaram a importância do compromisso e apoio dos funcionários durante este período: "Juntos, fizemos da KTM uma história de sucesso e, juntos, levaremos a KTM para o futuro".

Pela voz de Neumeister, a administração da KTM partilhou que o entusiasmo dos colaboradores é a sua "mais importante vantagem competitiva". Conforme disse, "a sua paixão é a razão pela qual a KTM é globalmente sinónimo de desempenho máximo".