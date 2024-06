Musk acusado de pedir à Nvidia para desviar GPU da Tesla para o X. CEO já respondeu

Depois de 44 mil milhões de dólares, Elon Musk concretizou a compra do então Twitter, no final de 2022. Desde aí, a dedicação à plataforma tem sido óbvia. De tal forma, que o empresário foi, agora, acusado de ter pedido à Nvidia para desviar GPU da Tesla para o X. O CEO da fabricante de carros elétricos já explicou a situação.

Pela grandeza e relevância das suas empresas nos mercados em que atuam, os passos de Elon Musk, bem como as suas opiniões, são muitas vezes motivo de notícia. Conforme acompanhámos, nem sempre o são da forma mais justa e criteriosa, havendo informações partilhadas erroneamente, com lacunas.

Em meio de preocupações de que Elon Musk não está a cumprir os seus deveres para com os acionistas da Tesla, um relatório da CNBC expôs que o CEO pediu à Nvidia para priorizar as entregas de processadores ao X em vez da fabricante.

O órgão de comunicação social divulgou um memorando da Nvidia de dezembro que mostrava que Elon Musk pediu para desviar uma carga de GPU destinada à Tesla para o X:

Elon Musk dá prioridade à implementação do cluster de GPU X H100 no X em vez da Tesla, redirecionando 12 mil GPU H100 originalmente destinadas à Tesla para o X. Em troca, as encomendas originais do X de 12 mil H100, previstas para janeiro e junho, serão redirecionadas para a Tesla.

Um novo relatório destaca, também, um e-mail mais recente da Nvidia, onde esta afirma que a declaração de Musk "entra em conflito com as reservas e as projeções do ano fiscal de 2025".

Outros e-mails da Nvidia obtidos pela CNBC e citados pelo Electrek referem, ainda, que Elon Musk está a tentar garantir GPU para construir o "maior cluster do mundo", o projeto da xAI, planeado para ficar online em junho.

Elon Musk já respondeu à imprensa e aos críticos

Perante todas as notícias que surgiram, Elon Musk recorreu ao seu X para explicar a situação:

Conforme esclarecido pelo CEO da Tesla, uma vez que a fabricante não tinha para onde enviar os chips da Nvidia, estes teriam de ficar num armazém, presumivelmente parados.

Desta forma, o empresário parece dar a entender que os e-mails partilhados pela CNBC dão, apenas, conta de uma troca, e não de um desvio, em prol do X.

Na mesma publicação, Elon Musk partilhou que a extensão sul da Giga Texas está quase concluída, planeando-se que albergue 50.000 H100 para treino da tecnologia Full Self-Driving.