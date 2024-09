Lembra-se do Renault 17? Vai querer ver como foi redesenhado para o futuro

A Renault tem apelado aos nostálgicos, redesenhando verdadeiras lendas da marca e adaptando-as ao futuro da mobilidade. Agora, chega aquela que pode facilmente ser uma das melhores adaptações. Diga-nos o leitor, após conhecer a versão elétrica do Renault 17!

Quando os produtos são feitos com mestria, o legado permanece forte. No caso da Renault, este tem sido agitado pelas versões futuristas dos seus modelos mais icónicos.

Em 2021, a marca iniciou uma série de projetos criativos destinados a reinterpretar os seus veículos, tendo estabelecido parcerias com designers, no sentido de fundir a sua herança com inovações que refletem o futuro.

Desta vez, e em parceria com o designer francês Ora Ïto, a empresa entregou um concept elétrico do R17, um veículo originalmente lançado em 1971 como um símbolo do design dos anos 1970.

Na altura, o Renault 17 espelhava a irreverência, e o redesign de Ora Ïto mantém-no fiel às suas raízes ousadas, integrando um espírito moderno e tecnologia elétrica.

Para o designer, redesenhar o Renault 17 foi uma oportunidade de combinar a sua filosofia de design "simplexity" com os elementos originais do automóvel clássico. O seu objetivo passou por simplificar os aspetos complexos do design e, ao mesmo tempo, melhorar a sua fluidez.

Trabalhando em estreita colaboração com a equipa de design da Renault - liderada por Sandeep Bhambra (chefe de Design, Concept Cars, Renault) e Gilles Vidal (diretor de Design, Renault) - Ora Ïto desenvolveu uma interpretação retro-futurista do R17, dando-lhe uma imagem elegante e moderna sem comprometer o seu sentido de nostalgia.

Com Sandeep e Gilles, trabalhámos num tema retro-futurista, quase cinematográfico. Quis revestir o Renault 17 de uma segunda pele, mostrando o seu design e dando-lhe um aspeto mais contemporâneo em termos de fluidez, dinâmica e racionalidade, através da minha própria abordagem ao design e da minha assinatura: a "simplexity".

Partilhou o designer francês, explicando que "quis simplificar os aspetos mais complexos".

Renault redesenhou o R17 à imagem do futuro

Este R17 para o futuro mantém as caraterísticas essenciais do modelo original, como a estrutura do habitáculo, as portas sem moldura e as linhas angulares distintivas. No entanto, o carro é agora dezassete centímetros mais largo para melhorar a estabilidade, e as asas e as rodas foram reformuladas para serem mais elegantes e contemporâneas.

O grupo motopropulsor elétrico, com 270 cavalos de potência, adapta-o ao século XXI, e a utilização de fibra de carbono leve reduz o peso do veículo.

No interior, mantém-se a elegância e o conforto originais, com mudanças que refletem as tendências modernas.

Na perspetiva de Ora Ïto, "ainda se pode ver o Renault 17 original e o seu aspeto de coupé desportivo".

Eu quis acrescentar os meus próprios elementos de design, acentuando algumas das caraterísticas com um toque futurista para lhes dar um aspeto mais intemporal. Foi o que fiz com as jantes, por exemplo. A minha assinatura também é visível no interior do automóvel. Teletransportámos o Renault 17 para o futuro, introduzindo algumas alterações subtis que lhe conferem um aspeto totalmente novo. A nossa frase-chave era: "um pormenor não é um pormenor". Procurámos também dar um toque de leveza. A Renault tem uma identidade forte e isso agrada-me. Reconhece-se um Renault quando se vê um, e este restomod não é exceção à regra.

O coupé desportivo R17 estreou-se a 4 de setembro de 2024 na Maison5, em Paris, e estará presente no Salão Automóvel de Paris de 14 a 20 de outubro.