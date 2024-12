Está a ser seduzido pela Bitcoin? Veja como perceber e evitar as fraudes com criptomoeda

A Bitcoin é um dos assuntos do momento, estando a bater recordes animadores. Com o mercado em alta e os potenciais interessados a serem seduzidos, veja como perceber e evitar as fraudes com criptomoeda.

Os cibercriminosos estão atentos ao mercado e, com a Bitcoin a atingir máximos históricos, os potenciais interessados na criptomoeda têm de estar ainda mais atentos do que aqueles que já a conhecem.

Afinal, segundo Eva Velasquez, presidente e executiva-chefe do Identity Theft Resource Center, os burlões "adoram, adoram, adoram tirar partido de eventos externos, criar confusão, criar esse sentido de urgência e roubar o seu dinheiro conquistado".

Segundo a especialista, o crescimento desenfreado da Bitcoin "vai criar muito FOMO e muita urgência em investir em Bitcoin e pagar com Bitcoin".

Do inglês "fear of missing out", FOMO significa o medo de ficar de fora, de perder, relativamente ao que outros estão a fazer.

O problema da segurança da Bitcoin é agravado por estratégias legítimas para ganhar dinheiro com a criptomoeda estarem a ser discutidas publicamente por fontes credíveis.

Segundo profissionais do setor, citados pela CNBC, estas, juntamente com os avanços tecnológicos da Inteligência Artificial, fazem com que as fraudes pareçam mais reais, mesmo para investidores mais sofisticados.

Aliás, no ano passado, o Internet Crime Complaint Center do FBI recebeu mais de 69.000 reclamações relacionadas a fraudes com criptomoedas, com perdas estimadas em mais 5,6 mil milhões de dólares.

As perdas associadas a estas queixas representaram quase metade do total das perdas por fraude registadas, nos Estados Unidos.

Como reconhecer e evitar fraudes com Bitcoin e outras criptomoedas?

#1 - Lembre-se: "ninguém dá nada a ninguém"

Hoje em dia, as fraudes mais comuns incluem bónus falsos em troca de um investimento inicial, promoções de moedas falsas, e-mails ou mensagens de texto de phishing que parecem vir de empresas ou bolsas de criptomoedas credíveis, e esquemas Ponzi e de pirâmide.

As fraudes referem, por vezes, nomes de personalidades conhecidas, de modo a conferir mais credibilidade. Uma das caras que tem aparecido é a de Elon Musk, por ser tema frequente de manchetes por todo o mundo.

Segundo Merrick Theobald, vice-presidente de marketing da BitPay, um serviço de pagamento em criptomoeda, "Elon Musk não vai duplicar o seu dinheiro se lhe enviar criptomoedas".

#2 - Burlões recorrem ao medo das vítimas

A Coinbase está a assistir a várias fraudes em que os ladrões cibernéticos enviam uma mensagem de texto alegando que a conta de um proprietário de criptomoedas foi comprometida.

De acordo com Jeff Lunglhofer, diretor de segurança da Coinbase, se o utilizador responder ao texto, os burlões tentam obter informações adicionais, com o objetivo de entrarem nas suas contas.

As pessoas caem nessa fraude, porque tudo parece plausível e os golpistas convencem-nas de que os seus ativos estão em risco.

Por isso, se receber um texto ou um e-mail a alegar que há um problema com a sua conta de criptomoedas, não responda ou clique em nenhum link.

Em vez disso, aceda ao site oficial ou ligue para o número de apoio ao cliente, confirmando a veracidade do problema.

#3 - Não confie em ofertas únicas de Bitcoin ou outras criptomoedas

Por vezes, a abordagem dos cibercriminosos passa por enviar e-mails ou colocar anúncios nas redes sociais, a oferecer promoções únicas para investir em criptomoeda.

Conforme é apanágio, esses anúncios costumam parecer ofertas legítimas de empresas credíveis com as quais as pessoas podem até estar familiarizadas ou com as quais fizeram negócios no passado, segundo Howard Greenberg, presidente da The American Blockchain and Cryptocurrency Association, uma associação comercial sem fins lucrativos.

No entanto, importa confirmar cautelosamente os links, por exemplo, pois poderão faltar letras, indicando que se tratam de websites falsos: "Antes de se aperceberem que entraram num site falso, o vosso dinheiro desapareceu".

O presidente recomenda que as pessoas sinalizem ou "favoritem" os sites dos fornecedores legítimos que usam. Dessa forma, os investidores podem ir diretamente para lá para comprar criptomoedas e não caem acidentalmente num golpe clicando no link de outra pessoa.

Além disso, recomenda que as pessoas apenas comprem criptomoedas em bolsas confiáveis. Uma pesquisa cuidada pode fazer toda a diferença.

#4 - Pesquise detalhadamente antes de colocar dinheiro onde quer que seja

Segundo Yaya Fanusie, diretor de política de combate à lavagem de dinheiro e risco cibernético do Crypto Council for Innovation, este pormenor pode fazer toda a diferença: pesquisar.

Por "não se poder acreditar em tudo o que eles dizem", o conselho é que os potenciais investidores pesquisem os antecedentes de qualquer empresa com a qual estejam a ponderar fazer negócio, incluindo onde foi registada e quando.

Também importa determinar se o fornecedor que estão a considerar está regulamentado e se as moedas que estão a ponderar são legítimas.