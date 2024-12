Fim dos combustíveis fósseis? Cientistas criam motor movido a entrelaçamento quântico

O termo "quântico" tornou-se praticamente sinónimo de tecnologia de ponta. Entre as inovações mais recentes, destacam-se os motores quânticos - máquinas que utilizam os princípios extraordinários da mecânica quântica para gerar movimento. Agora, investigadores criaram um motor único deste tipo, sem necessidade de combustíveis fósseis.

Vários caminhos estão a ser explorados

Alguns cientistas conceberam um modelo baseado na interação entre férmions e condensados de Bose-Einstein. Em vez de depender de calor, este motor utilizava as propriedades quânticas das partículas, atingindo uma eficiência de 25%. Trata-se de um progresso promissor para uma tecnologia ainda emergente.

Mais recentemente, uma equipa da Academia Chinesa de Ciências revelou uma descoberta revolucionária: um motor quântico alimentado exclusivamente por entrelaçamento.

O entrelaçamento é frequentemente considerado a assinatura mais emblemática da mecânica quântica. Este fenómeno ocorre quando partículas ficam tão interligadas que o estado de uma delas afeta instantaneamente o estado da outra, independentemente da distância entre ambas.

Alguns até sugerem que o entrelaçamento pode desafiar conceitos como o tempo.

Entrelaçamento pode ser viável para motores quânticos

A equipa utilizou átomos de cálcio presos numa gaiola de iões para desenvolver o motor. Durante o funcionamento, as partículas eram conduzidas a estados altamente entrelaçados. O processo apresenta semelhanças com o de um motor de quatro tempos: os iões absorvem fotões provenientes de um laser, o que provoca a sua expansão.

De seguida, estas partículas são acopladas a uma carga quântica, comprimidas e preparadas para o próximo ciclo. Ajustando com extrema precisão as propriedades do laser, os investigadores conseguiram realizar esta transformação de forma controlada, demonstrando que o entrelaçamento pode ser uma fonte viável de energia para motores quânticos.

Apesar do progresso, operar estes motores em condições reais é um desafio considerável. A tecnologia exige ambientes extremos, como temperaturas próximas do zero absoluto. Contudo, as perspetivas são entusiasmantes. À medida que se aperfeiçoam, os motores quânticos poderão tornar-se elementos cruciais para alimentar computadores quânticos de próxima geração.

