A NASA gastou milhares de milhões para ir à Lua. A casa de banho avariou no segundo dia

A 1 de abril de 2026, a NASA lançou quatro astronautas em direção à Lua a bordo da cápsula Orion — o primeiro voo tripulado ao espaço profundo em 54 anos. Dez dias depois, a missão Artemis II regressou com sucesso, com a cápsula a amerissar no Pacífico ao largo de San Diego. Contudo, o que ficou para a história não foi apenas o feito técnico: foi a sanita avariada, o Microsoft Outlook que falhou logo no primeiro dia e um astronauta a fazer a higiene com toalhitas em direto nas redes sociais. Tudo real. Tudo verificado. E tudo bastante mais humano do que qualquer comunicado oficial da NASA.

O Outlook avariou a caminho da Lua

O primeiro dia de missão ainda mal tinha começado quando o comandante Reid Wiseman olhou para o ecrã do seu computador pessoal de bordo e disse, em comunicação direta com o controlo de missão em Houston, a frase que rapidamente se tornou meme em todo o mundo:

"I have two Microsoft Outlooks and neither one is working." — Reid Wiseman, comandante da Artemis II, dia 1 de missão

A situação não era assim tão diferente da que qualquer utilizador reconhece numa manhã de segunda-feira. A diferença, claro, é que esta segunda-feira decorria a centenas de milhares de quilómetros da Terra. Além disso, a especialista de missão Christina Koch viveu o seu próprio momento de suporte técnico quando tentou emparelhar um dispositivo Bluetooth e este simplesmente não aparecia na lista. A tripulação admitiu, com humor, que na próxima missão talvez fizesse sentido levar um computador sobresselente. Afinal, não havia forma de ir à loja buscar um de substituição.

A saga da casa de banho: "o equipamento mais importante a bordo"

Se houve um tema que dominou parte das comunicações entre a Orion e Houston durante os dez dias de missão, esse tema foi, sem margem para dúvida, a casa de banho. O sistema chama-se Universal Waste Management System e funciona por sucção — uma necessidade óbvia num ambiente de microgravidade, onde os resíduos não caem para lado nenhum por si mesmos.

Os problemas começaram cedo. Primeiro surgiu um odor estranho a queimado na zona de higiene, reportado pelo astronauta canadiano Jeremy Hansen ao controlo de missão em Houston. A NASA investigou de imediato e descartou os aquecedores próximos e o uso da sanita em si, concluindo que não representava perigo. No entanto, o problema não ficou por aí.

Posteriormente, surgiu uma falha mecânica: os grânulos de ozono que integram o sistema de filtragem vibraram durante o voo e foram parar a uma ventoinha, bloqueando-a completamente. O astronauta Stan Love, que acompanhava a missão a partir do controlo em Houston, explicou a situação e a possível solução. Christina Koch acabou por resolver o problema após várias horas de diagnóstico, essencialmente fazendo um reboot ao sistema. Foi ela própria quem batizou o episódio na conferência de imprensa pós-missão:

Citação da missão que ninguém esperava: "Tenho orgulho em chamar-me a canalizadora do espaço. Gosto de dizer que é provavelmente o equipamento mais importante a bordo." — Christina Koch, especialista de missão da Artemis II, em conferência de imprensa da NASA

Segundo Paul Boehm, responsável pelos sistemas de suporte de vida da NASA, o processo de gestão de resíduos na Orion foi desenhado para missões curtas no espaço profundo: a urina é recolhida num tanque e depois ventilada para o exterior da nave, enquanto os resíduos sólidos são comprimidos num contentor com filtros de odor — e regressam à Terra com a tripulação. Literalmente.

Frio, calor e t-shirts nas janelas

Para além dos problemas técnicos, a vida a bordo da Orion revelou outros detalhes igualmente curiosos. Nos primeiros dias, a temperatura interior da cápsula era suficientemente baixa para que o piloto Victor Glover admitisse que gostaria de ter trazido sacos-cama mais quentes. O controlo de missão trabalhou com a tripulação para aquecer a cabine.

Todavia, quando esse problema ficou resolvido, surgiu o oposto: a luz solar a incidir diretamente nas janelas estava a aquecer demasiado os painéis de sombreamento. A solução encontrada foi simples: pediram à tripulação que colocasse t-shirts sobre as janelas para bloquear o calor. Dentro de uma das naves mais avançadas da história da humanidade, o problema foi resolvido com roupa de uso quotidiano.

Banho de toalhitas que viralizou

A Orion não tem duche. Em alternativa, cada astronauta dispunha de um kit de higiene pessoal com champô sem enxaguamento, toalhitas húmidas, escovas de dentes e acessórios de barbear. Foi precisamente neste contexto que Victor Glover, depois de uma sessão de exercício físico a bordo, acabou por protagonizar um momento muito comentado ao fazer a sua higiene em direto, com naturalidade total.

Segundo a CNN, a NASA cortou inicialmente a transmissão em direto, mas depois de a tripulação confirmar que não havia problema em continuar a emitir, o stream retomou. O momento tornou-se rapidamente viral nas redes sociais — e mostrou o espaço profundo sem filtro épico nem encenação.

Caça aos ovos da Páscoa em órbita lunar

A missão Artemis II decorreu durante o período da Páscoa. Naturalmente, a tripulação não deixou a data passar em branco: organizaram uma pequena caça aos ovos dentro da cápsula Orion, com ovos mexidos desidratados escondidos em diferentes cantos da cabine. É um detalhe aparentemente leve, mas com importância real — a NASA reconhece que a rotina psicológica e emocional é tão crítica quanto qualquer sistema técnico em missões longas no espaço profundo.

Uma cápsula do tamanho de dois minivans para dez dias históricos

A Orion é 60% maior do que a cápsula Apollo Command Module que levou os astronautas à Lua nos anos 60 e 70. Ainda assim, o espaço interior equivalia aproximadamente ao de dois minivans. Com quatro pessoas, equipamento científico, sistemas de suporte de vida, comida para dez dias e uma sanita problemática, os choques físicos entre tripulantes eram frequentes e inevitáveis.

Em termos de alimentação, o menu incluía frango com caril, cocktail de gambas, pudim de chocolate, bolos, biscoitos e amêndoas com cobertura de açúcar — além de café, chá, sumos e bebidas de chocolate ao pequeno-almoço. Cada astronauta selecionou previamente as suas preferências, e a comida era aquecida num dispositivo do tamanho de uma pasta de executivo.

O que fica desta missão além do feito histórico

A Artemis II foi, oficialmente, uma missão de teste. Precisamente por isso, tudo o que correu menos bem ganhou valor técnico imediato. A sanita será analisada ao pormenor. Os sistemas informáticos serão revistos. A gestão térmica e o conforto da tripulação também saem desta missão com lições muito concretas — que servirão de base para a Artemis III, atualmente prevista para 2027, com o objetivo de testar operações de rendezvous e docking em órbita antes do regresso à superfície lunar, previsto para 2028.

Contudo, o legado mais duradouro desta missão talvez seja outro: a sua humanidade. Uma tripulação a improvisar soluções, a lidar com falhas de software, a ajustar sacos-cama e a colocar t-shirts nas janelas — tudo isso aconteceu a 400 mil quilómetros da Terra, dentro de uma cápsula do tamanho de dois minivans, enquanto olhavam para a face oculta da Lua pela primeira vez na história. No fim, esta missão provou que a tecnologia mais avançada do planeta continua a transportar seres humanos. E onde há seres humanos, haverá sempre imprevistos, gambiarras elegantes e, pelos vistos, problemas com o Bluetooth.