Creche Feliz: Creches gratuitas mais alargadas já na app

As famílias já podem pesquisar na APP da Creche Feliz as vagas gratuitas localizadas nas freguesias de residência, do local de trabalho dos pais ou nas respetivas freguesias limítrofes.

App Creche Feliz já disponível para Android e iOS

Com a APP será possível pesquisar e obter informação de quais as creches com vagas gratuitas disponíveis de uma forma mais simples e direta. Sempre que se verifique a falta de vagas abrangidas pela gratuitidade na rede social e solidária, as famílias podem contar com vagas gratuitas nas creches do setor privado localizadas nas freguesias referidas.

A aplicação Creche Feliz permite realizar o pedido de apoio na gratuitidade, caso as famílias selecionem uma creche da rede lucrativa. O utilizador terá também acesso a toda informação sobre as creches, nomeadamente os contactos e localização.

De relembrar que o programa de acesso gratuito às creches denominado de Creche Feliz, entrou em vigor em setembro de 2022. O objetivo é disponibilizar creche gratuita para as crianças nascidas depois de 1 de setembro de 2021, que frequentem a rede de creches de aderentes.

A aplicação Creche Feliz pode ser descarregada e usada nos sistemas operativos iOS e Android.