Estrelas semelhantes ao nosso ao Sol lançam super erupções uma vez a cada 100 anos

Estrelas semelhantes ao Sol lançam "super explosões" uma vez por século. Há uma nova investigação que poderá ser inquietante, se pensarmos que o que foi descoberto é 10.000 vezes a energia de uma explosão típica, das que temos recebido do nosso astro rei.

Estaremos a subestimar o poder do nosso Sol?

A nossa estrela é astro bastante pacífica, que só ocasionalmente liberta erupções suficientemente fortes para provocar auroras na Terra. Contudo, no passado dia 12 de dezembro de 2024, os investigadores do Instituto Max Planck afirmaram que estrelas como o Sol lançam super explosões - explosões com cerca de 10.000 vezes a energia de uma explosão típica - aproximadamente de 100 em 100 anos.

Os cientistas estudaram 56.000 estrelas semelhantes ao Sol e encontraram esta taxa de cerca de um superflare por estrela por século. O que é que isso significa para o nosso Sol?

É provável que o Sol também seja capaz de erupções igualmente violentas.

Segundo é referido na investigação.

Os cientistas publicaram o seu estudo, revisto por pares, na revista Science em 12 de dezembro de 2024.

O que é exatamente uma super erupçção?

O Sol produz erupções constantemente. Se ler as notícias diárias sobre o Sol, verá que o astro rei produz frequentemente erupções C e M ligeiras. E, ocasionalmente, produz erupções X mais fortes, especialmente em torno do máximo solar, que está a acontecer agora.

O máximo solar é o pico do ciclo solar de 11 anos da nossa estrela. Por vezes, as erupções mais fortes podem ter efeitos na Terra, como causar apagões radioelétricos ou desencadear auroras.

Uma das mais poderosas erupções X que o Sol libertou na história moderna ocorreu em 1859. Os cientistas estimam que uma chama X45 do Sol enviou uma explosão de material solar e campos magnéticos em direção à Terra, causando o que é agora conhecido como o Evento de Carrington. Durante esse evento, as bússolas deixaram de funcionar, as linhas telegráficas incendiaram-se e as pessoas viram auroras nas latitudes mais a sul.

A super erupções são mais maciças do que tudo o que já experienciamos. Podem conter energias de cerca de 1034 ergs, o que equivale a cerca de um bilião de bombas de hidrogénio.

Temos poucos dados sobre como a nossa estrela se comportou no passado.

Olhar para outras estrelas como o nosso Sol

Assim, ao observar 56.450 estrelas semelhantes ao Sol com o telescópio espacial Kepler, entre 2009 e 2013, foi como se estivéssemos a observar provas de 220.000 anos de atividade estelar. E ao longo desse período de observação de 4 anos, os cientistas detetaram 2889 super erupções de 2527 estrelas.

O novo estudo sugere que estudos anteriores subestimaram significativamente o potencial eruptivo de estrelas semelhantes ao Sol. Estudos anteriores estimaram que estas erupções ocorreriam com menor frequência, em intervalos de 1.000 a 10.000 anos.

Ficámos muito surpreendidos com o facto de estrelas semelhantes ao Sol serem propensas a superflares tão frequentes.

Disse o autor principal, Valeriy Vasilyev, do Instituto Max Planck.

Ficaram surpreendidos porque os cientistas procuraram, mas não encontraram, provas de super explosões a afetar a Terra. Estudaram anéis de árvores e núcleos de gelo e, embora tenham de facto encontrado sinais de eventos solares extremos no passado, não chegaram a encontrar uma super erupção. Um dos maiores eventos que encontraram ocorreu há 14.300 anos, de acordo com o carbono-14 encontrado em anéis de árvores antigas.

Este foi cerca de 10 vezes mais forte do que o evento de Carrington. Mas as super erupções podem ainda ser cerca de 100 vezes mais fortes do que um evento de Carrington.

Isso não significa que a nossa estrela não tenha tido uma super explosão num passado mais recente. Pode apenas não ter expelido uma explosão de matéria solar - uma ejeção de massa coronal - para a Terra para causar a impressão que os cientistas procuram.

Quando é que o nosso sol vai ter uma super erupção?

O estudo não prevê quando é que o nosso Sol poderá ter uma super erupção. Mas se estas estrelas semelhantes à nossa são verdadeiramente representativas do nosso Sol, então é importante estarmos atentos à sua atividade.

A monitorização do Sol e a previsão de potenciais tempestades são mais importantes do que nunca. A tecnologia atual depende fortemente de satélites que seriam vulneráveis a uma forte tempestade geomagnética.

Os operadores de satélites podem tomar precauções para reduzir ao mínimo os efeitos nocivos. A próxima sonda espacial da ESA, Vigil - planeada para 2031 - observará o Sol de lado para fornecer um aviso mais avançado da chegada de material solar.

Em resumo: os cientistas estudaram milhares de estrelas semelhantes ao Sol e determinaram que estas lançam super explosões, aproximadamente uma vez em cada 100 anos.