Próximo passo dos smartphones é serem de pulso? Samsung apresentou um concept

A Samsung não se contém quando o assunto são conceitos de produtos novos. Agora, durante o MWC - Mobile World Congress 2024, apresentou uma ideia de pulseira que aproxima o utilizador de um possível smartphone de pulso, a chegar no futuro, eventualmente.

Embora recentes, para a Samsung, os dobráveis já não são suficientes. A empresa já voou mais alto e aproveitou um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, a decorrer em Barcelona, para apresentar o concept da sua "Cling Band".

Com um historial de desenvolvimento de smartphones, smartwatches e pulseiras de fitness, a Samsung reúne na sua Cling Band todos esses dispositivos, num conceito, ainda assim, novo.

No modo "candy bar", parece um telemóvel normal, mas com uma série de saliências na parte de trás, por baixo do módulo da câmara. Mas quando está no "modo backbend" - como me sinto obrigada a descrevê-lo - curva-se para criar uma ponte perfeitamente côncava.

Descreveu Katie Collins, do CNET, acrescentando que este conceito de smartphone de pulso da Samsung está mais "pronto nesta fase do que o conceito mais polido da Motorola" - que já conhecemos aqui. Segundo a jornalista, "tal como acontece com outros telemóveis dobráveis, é possível ver vincos nalgumas partes do ecrã, mas a maior parte é incrivelmente suave quando está curvado".

De acordo com a CNET, o conceito "Cling Band" da Samsung tem um ecrã OLED flexível que pode servir como um telemóvel normal, mas também pode transformar-se num smartwatch. Aliás, uma vez a envolver o pulso, o até então smartphone comporta-se como um relógio inteligente: pode monitorizar as suas métricas de saúde.

Ainda não são conhecidos detalhes sobre este conceito, nomeadamente, se chegará de facto ao pulso dos utilizadores. De qualquer modo, destaca o potencial da tecnologia assinada pela Samsung.