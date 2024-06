iOS 18 permitirá ver as horas mesmo quando o iPhone fica sem bateria

O seu iPhone desliga-se muitas vezes devido à falta de bateria? Bem, há boas notícias para si. O iOS 18 inclui uma funcionalidade que lhe permitirá ver as horas mesmo quando o seu dispositivo estiver desligado.

O que faz esta pequena mas útil funcionalidade do iOS 18 no iPhone?

A Apple não a anunciou na última Keynote que deu início à WWDC 2024, e muitas pessoas que instalaram a Beta 1 não a viram. Até agora estava escondida, e foi um utilizador do Reddit que a revelou.

Quando o iPhone é desligado devido a bateria fraca, é capaz de mostrar as horas no ecrã. Por outras palavras, o ecrã já não exibirá apenas um símbolo vermelho de bateria, o iOS 18 também dedicará alguns pixéis para lhe dizer que horas são.

O objetivo, como se pode imaginar, é que os utilizadores que utilizam o iPhone para ver as horas possam continuar com esse hábito mesmo quando a bateria estiver completamente descarregada. Parece parvo? Talvez... Mas poderá ser bastante útil em várias situações. Como é que esta hora vai ser apresentada no iOS 18? Aqui está um exemplo.

Claro que isto não é algo que já esteja disponível no seu iPhone: tem de atualizar para o iOS 18 para o ver (de momento só pode ser instalado na versão beta). Se preferir esperar, deve saber que o sistema operativo será lançado oficialmente de forma estável em algum momento de setembro.

Ao navegar no tópico do Reddit, encontramos alguns utilizadores que não conseguiram replicar a funcionalidade. Ficamos impressionados com uma pessoa que comentou que, depois de instalar o iOS 18 Beta 1, não tem essa funcionalidade disponível no seu iPhone SE 2020. O motivo? Oficialmente desconhecido, mas é provável que apenas os modelos com ecrãs OLED possam usufruir deste componente.

A boa notícia é que quase toda a linha atual da Apple tem um ecrã OLED, pelo que a maioria dos utilizadores com um iPhone compatível com o iOS 18 deverá ter acesso a esta nova funcionalidade que mostra as horas mesmo que o dispositivo fique sem bateria.

