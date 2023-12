Europa avança com a sua própria rede de satélites para fazer frente à Starlink de Musk

A Europa está a considerar as propostas finais para o lançamento de uma nova rede de satélites. O projeto prevê um investimento de 6,55 mil milhões de dólares para lançar cerca de 170 satélites. A iniciativa destina-se a apoiar as comunicações dos governos da UE e a contrariar a influência crescente das redes privadas, como a Starlink, propriedade de Elon Musk.

A nova constelação de satélites, denominada IRIS2 - Infraestrutura de Resiliência, Interconectividade e Segurança por Satélite - foi autorizada pelas autoridades europeias no final de 2022. Agora, a Agência Espacial Europeia disse que já estava a procurar as propostas finais para desenvolver o sistema.

Para já, a única proposta para o contrato principal da IRIS2 foi apresentada por um consórcio constituído pela Airbus, Hispasat e SES, Eutelsat e Thales Alenia Space. A implementação da constelação de satélites deverá ser escalonada, começando em 2024 e atingindo a capacidade operacional plena em 2027.

A Comissão Europeia explicou que existe um desfasamento entre as necessidades dos governos e as soluções disponíveis na região para os serviços de comunicações por satélite. De acordo com uma declaração publicada em fevereiro, a Europa pretende ter um sistema "seguro, fiável e diversificado" e não depender de "países terceiros".

A nova rede de satélites da Europa face à influência de Elon Musk

A guerra na Ucrânia tornou claro o argumento central para a preocupação da Europa. A rede de satélites Starlink, uma filial da empresa aeroespacial SpaceX, tem sido a base das comunicações ucranianas durante grande parte da guerra com a Rússia. E tem permitido a Elon Musk exercer uma posição privilegiada no conflito.

Em setembro, soube-se que Musk tinha cortado o serviço de Internet por satélite da Starlink aos drones submarinos ucranianos. Fê-lo unilateralmente, no momento em que estes estavam a lançar um ataque à frota russa no Mar Negro.

A biografia de Musk, publicada por Walter Isaacson, conta como altos funcionários ucranianos pediram ao bilionário que restabelecesse o serviço. Confirma também que o proprietário do X manteve conversações de alto nível com responsáveis russos e norte-americanos durante a crise.

A SpaceX forneceu milhões de dólares em terminais de satélite aos ucranianos. E, no mês passado, fechou um acordo com o governo israelita para levar a sua influência à Faixa de Gaza. Israel considerou o acordo "vital" para a luta contra o Hamas.

Constelação europeia corre o risco de se tornar obsoleta

O alcance do sistema de satélites Starlink é impressionante: já tem mais de 4.800 satélites na órbita baixa da Terra. Tem capacidade para operar em zonas remotas e já fornece Internet por satélite a mais de um milhão de utilizadores em cerca de 33 países. O objetivo de Elon Musk, de acordo com as autorizações que a sua empresa solicitou, é ter mais de 30.000 satélites em órbita.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, também planeia lançar mais de 3.000 satélites nos próximos anos para fornecer ligação à Internet de banda larga por satélite. Este ano, já lançou alguns protótipos no âmbito do projeto Kuiper.

A Europa está a tentar recuperar o atraso, mas a sua constelação de satélites corre o risco de se tornar obsoleta mesmo antes de ser lançada. "Apesar de todas as promessas da IRIS2, falta-lhe uma componente crucial: a inteligência artificial", observam Denis Mercier, antigo chefe da Força Aérea Francesa, e Marc Fontaine, antigo executivo da Airbus, num artigo publicado na semana passada.

Será que a Europa vai ser capaz de acompanhar o ritmo das suas necessidades?

