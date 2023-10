Estocolmo vai proibir carros movidos a gasolina e gasóleo a partir de 2025

Apesar de não ser consensual, os países e cidades estão, de facto, a adotar medidas de eletrificação. A mais recente parte de Estocolmo, que vai proibir os carros movidos a gasolina e gasóleo a partir de 2025.

A eletrificação continua avante e Estocolmo vai juntar-se à corrida. A partir do dia 31 de dezembro de 2024, a capital da Suécia implementará uma proibição no centro da cidade, tendo em vista a significativa redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Em 2025, os carros a gasolina e gasóleo serão banidos das ruas de Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan e Sveavägen, criando a “zona ambiental de classe 3”. Esta, a ser introduzida em Estocolmo e que será a primeira na Suécia, abrange vinte quarteirões do centro da cidade, e não abrangerá motociclos ou ciclomotores.

O objetivo vai ao encontro de outras medidas semelhantes que já conhecemos: melhorar a qualidade do ar e o ambiente acústico para quem vive nesta área, criando um ambiente mais saudável e agradável para os moradores e visitantes, segundo Lars Strömgren, vereador de trânsito.

A decisão que visa proibir todos os veículos movidos a combustíveis fósseis nesta parte específica da cidade foi incluída no orçamento municipal para o próximo ano. Apesar de uma proposta inicial de aplicação desta medida no centro histórico de Estocolmo tenha sido rejeitada, esta tem amplo apoio político.

A implementação da "zona ambiental de classe 3" será apenas o início do processo, estando previsto que a definição da segunda fase acontecerá no primeiro semestre de 2025. Além de outras coisas, esta poderá envolver mais áreas.