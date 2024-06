Vendas do Hyundai IONIQ 5 crescem e batem recordes “na casa” da Tesla

O IONIQ 5 não é um elétrico qualquer. Aliás, os seus vários atributos e qualidade geral de construção já lhe atribuíram vários prémios. A marca sul-coreana está cada vez mais forte nos EUA onde as vendas do Hyundai IONIQ 5 estão a disparar, estabelecendo outro recorde em maio.

Hyundai já vende mais elétricos nos EUA que os seus rivais

Se está a ver mais SUVs elétricos da Hyundai por aí, não é dos seus olhos. De facto o carro tem tido uma excelente procura. Mas onde de facto se está a destacar é nos EUA. A Hyundai Motor America vendeu um número recorde de modelos IONIQ 5 em maio, uma vez que as vendas de veículos elétricos continuam a registar uma tendência de crescimento.

O Hyundai IONIQ 5 está numa sequência quente com vendas recordes em maio. Após o lançamento nos EUA em 2022, o primeiro VE dedicado da Hyundai, o IONIQ 5, continuou a subir nas tabelas de vendas.

Com quase 34.000 modelos vendidos, o IONIQ 5 foi o sexto veículo elétrico mais vendido nos EUA no ano passado. Só foi ultrapassado pelo VW ID.4, Ford Mustang Mach-E, Chevy Bolt EV, Tesla Model 3 e Tesla Model Y.

A Hyundai continuou a sua série de sucesso este ano, apesar de se falar de um "abrandamento dos elétricos". As vendas do IONIQ 5 atingiram um novo recorde em março, com 3.361 unidades vendidas, um aumento de 58% relativamente ao mesmo período no ano anterior.

Este crescimento levou a Hyundai a atingir um novo recorde de vendas de veículos elétricos no primeiro trimestre, com um aumento de 62% relativamente ano homólogo. Em abril, a Hyundai vendeu 3.702 IONIQ 5, um aumento de 59% em relação ao ano anterior.

A Hyundai manteve a dinâmica em maio, com as vendas do IONIQ 5 a atingirem 4.449 unidades, estabelecendo outro novo recorde mensal.

Nos primeiros cinco meses do ano, foram entregues quase 15.000 IONIQ 5 a clientes nos EUA. Este número representa um aumento de 43% em relação aos 10.505 vendidos nesta altura do ano passado.

As vendas da marca IONIQ aumentaram 42% em maio, com 1.099 modelos IONIQ 6 vendidos. Esta versão, o IONIQ 6, viu assim as suas vendas aumentarem 188% em relação ao ano anterior até maio.

A empresa já tem seis dos dez elétricos mais eficientes em termos de combustível nos EUA este ano, de acordo com o Departamento de Energia dos EUA.

Segundo o CEO da Hyundai America, Randy Parker, a Hyundai pretende dar aos consumidores ainda mais confiança.

Como tal, o fabricante sul-coreano quer dar aos compradores a confiança necessária para se tornarem condutores de VE de longo alcance, de carregamento rápido e de design arrojado, como o IONIQ 5, o IONIQ 6 e o Kauai Electric atualizado.

A Hyundai vai abrir a sua primeira fábrica de veículos elétricos e de baterias nos EUA no final deste ano, o que se espera que venha a desencadear uma dinâmica ainda maior.

Quando a produção de veículos elétricos estiver pronta na fábrica, em outubro, a Hyundai começará a montar o IONIQ 5 nos EUA.

Embora a unidade de baterias abra cerca de um ano mais tarde, a Hyundai espera que o IONIQ 5 se torne elegível para benefício fiscal de 7.500 dólares. E nessa altura, a marca poderá ainda crescer mais num mercado dos elétricos que está em franco crescimento.

Os condutores de veículos elétricos da Hyundai também terão acesso à rede Supercharger da Tesla até ao final do ano. Parker disse que a Hyundai começará a enviar adaptadores NACS no primeiro trimestre de 2025.

Tudo isto só augura um futuro próspero a uma marca que já tem vendas de veículos elétricos acima das vendas dos seus rivais.