Bei Sat: O micro satélite português que vai ser lançado hoje

Apesar de sermos um país pequeno, Portugal tem hoje projetos de grande impacto e que podem ser muito importantes para um futuro próximo. Portugal irá lançar hoje um micro satélite. Saiba qual a missão.

Bei-Sat irá fazer uma monitorização atmosférica massiva

De acordo com as informações, o Bei Sat, nome atribuido ao micro satélite, tem como objectivo fazer uma monitorização atmosférica massiva. Este satélite foi criado por um grupo de sete pessoas. Trata-se de um projecto inovador dado que o satélite foi construído com metade do peso e o dobro de capacidade de processamento de satélites parecidos.

Tal deve-se ao facto das especificidades do Bei Sat onde estão incluídas a forma e o material da estrutura exterior, a configuração tripla do pára-quedas e as capacidades de machine learning que vão permitir ter um aumento da qualidade, quantidade e rapidez de análise dos dados obtidos.

Este projecto foi apoiado pelo Instituto de Telecomunicações, PT Space e pelo Space Azores, e está alinhado com o plano da estratégia nacional espacial de transformar Portugal numa nação espacial em 2030 – Portugal Space 2030.

Este micro satélite, que foi "seleccionado para ser lançado e testado em condições reais", será lançado hoje em Itália.