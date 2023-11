Starlink consegue contrato de US$ 90 milhões para oferecer Internet gratuita no México

Elon Musk pode ser bastante criticado por diversas razões, mas a verdade que ninguém pode negar é que uma personalidade dinâmica e que atua num leque muito diversificado de contextos. Mais recentemente, a sua empresa Starlink conseguiu um contrato de 90 milhões dólares para oferecer Internet gratuita para o México.

México pode ter Internet gratuita graças à Starlink de Musk

Segundo as recentes notícias da Reuters, o serviço de Internet via satélite Starlink de Elon Musk conseguiu garantir um contrato de 1,56 mil milhões de pesos, algo como 89,90 milhões de dólares, que vai permitir oferecer Internet gratuita ao México até ao final do ano de 2026. A informação foi avançada por uma autoridade do governo mexicano nesta quarta-feira (15).

O contrato foi conquistado pela empresa por esta oferecer os melhores preços na oferta pública de aquisição, tal como avançou Carlos Emiliano Calderon, coordenador da estratégia digital do México, numa entrevista coletiva.

Segundo os detalhes avançados por Emiliano Calderon, o México assinou contratos de Internet gratuita com um total de nove empresas, nas quais se inclui então a Starlink.

A notícia adianta que, de acordo com documentos vistos pela agência Reuters, o serviço de Elon Musk também deverá fornecer infraestruturas para a empresa estatal de energia do México até ao mês de dezembro de 2026. É ainda indicado que o contrato para trabalhar com a Comision Federal de Electricidad (CFE) do México está avaliado entre 887,5 milhões de pesos e 1,8 bilhão de pesos mexicanos.