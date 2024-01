Estejam atentos! GNR alerta para riscos das redes sociais

A sociedade vive hoje muito dominada pela Internet, em especial pelas redes sociais. Existem muitas vantagens da utilização destes canais digitais, mas há também muitos perigos. A GNR alertou para vários riscos da utilização das redes sociais.

De acordo com uma publicação da GNR Guarda, as redes sociais são uma parte importante da vida dos adolescentes. Podem ser uma fonte de informação, entretenimento e "ligação" com os amigos. No entanto, também podem ser uma fonte de riscos, como cyberbullying e vício.

A GNR está atenta a estes riscos e trabalha para proteger os adolescentes. Para isso, desenvolve ações de sensibilização e prevenção, junto dos adolescentes e dos pais.

Dicas da GNR (para adolescentes) para a utilização das redes sociais:

Sê realista sobre o que publicas. Não publiques imagens ou vídeos que possam ser usados contra ti.

Sê cuidadoso com quem aceitas como amigo. Não aceites como amigo pessoas que não conheces na vida real.

Não respondas a mensagens ou comentários abusivos. Se fores vítima de cyberbullying, informa um adulto de confiança.

A GNR está sempre disponível para ajudar os adolescentes a utilizar as redes sociais de forma segura e responsável.

Para saber mais sobre o trabalho da GNR na prevenção do cyberbullying basta que aceda aqui.