Autoridade Tributária alerta! O que fazer até 31 de março?

Com as redes sociais, os organismos passaram a ter mais canais de comunicação ao dispor e assim comunicar até mais vezes. Numa publicação, o Fisco alerta para os que os contribuintes têm de fazer até 31 de março. Saiba o que é.

A Autoridade Tributária é uma entidade governamental responsável pela administração e fiscalização dos impostos e demais tributos. Tem o papel de garantir o cumprimento das leis fiscais, arrecadar os tributos devidos e combater a evasão fiscal.

Numa publicação na rede social Facebook, a Autoridade Tributária alerta os contribuintes para três situações:

1. Confirme

Se tem as credenciais de acesso ao Portal das Finanças - o NIF e a senha, a Chave Móvel Digital ou Cartão do Cidadão - de todas as pessoas que constam da declaração, ou seja:

2. Consulte

As despesas e encargos para o IRS de 2023.

Caso entenda, pode reclamar das despesas gerais e familiares e das despesas com direito à dedução do IVA pela exigência de fatura.

3. Comunique

A entidade a consignar o IRS ou o IVA Dedutível.

Tal como acontece todos os anos, os contribuintes têm de realizar algumas ações em períodos específicos. Os principais prazos do IRS referem-se à verificação de faturas no e-fatura, consulta dos valores das deduções apurados pela Autoridade Tributária (AT), reclamação dos valores das deduções, consignação do IRS e IVA, e entrega da declaração de rendimentos (Modelo 3) ou do IRS automático. Pode ver aqui o calendário fiscal para 2024.