Xiaomi SU7 recebeu 50.000 encomendas em 27 minutos

A Xiaomi estreou-se, ontem, oficialmente, no mercado automóvel com o lançamento oficial do seu carro elétrico, SU7. Os consumidores estavam ansiosos e prova disso foram as 50.000 encomendas do automóvel feitas em 27 minutos.

Conforme vimos, três anos após anunciar que iria investir no mercado automóvel, a Xiaomi colocou no mercado chinês a sua primeira proposta, o aguardado SU7.

A espera foi larga e a curiosidade foi sendo alimentada com informações que foram surgindo aqui e ali. De tal forma, que as encomendas atingiram um número surpreendente.

A empresa revelou que quatro minutos após o lançamento, o carro recebeu 10.000 encomendas, 7 minutos depois 20.000 encomendas e, em 27 minutos, foi atingido o marco das 50.000 encomendas.

De acordo com a CarNewsChina, a Xiaomi realizou uma conferência, em Pequim, onde lançou três versões do SU7. O diretor-executivo da empresa, Lei Jun, passou cerca de duas horas no palco a falar sobre o novo automóvel e a transmissão em direto reuniu mais de dois milhões de espetadores no WeChat.

Além disso, os diretores-executivos e os fundadores de três fabricantes de veículos elétricos chineses - Nio, Xpeng e Li Auto - participaram no evento de lançamento e receberam um agradecimento pelo apoio durante o desenvolvimento do SU7.

O Xiaomi SU7 está disponível, na China, nas versões Standard, Pro e Max. Estas diferem em termos de bateria, grupo motopropulsor e Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (em inglês, ADAS). Duas são de tração traseira, enquanto o nível de acabamento superior é uma versão de desempenho de tração integral com motores duplos.

