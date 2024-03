Será possível imitar o exercício físico com um comprimido?

A American Chemical Society (ACS), uma organização americana sem fins lucrativos que procura promover a indústria química, explica, numa publicação:

As alterações metabólicas associadas ao exercício físico iniciam-se com a ativação de proteínas especializadas, conhecidas como recetores relacionados com o estrogénio (ERRs), que se apresentam sob três formas: ERRα, ERRβ e ERRγ.

A equipa desenvolveu, ao longo de vários anos, um composto chamado SLU-PP-332, que ativa as três formas, incluindo o alvo mais difícil, o ERRα.

Este tipo de ERR regula a adaptação ao stress induzido pelo exercício e outros processos fisiológicos importantes no músculo. Em experiências com ratos, a equipa descobriu que este composto aumentava um tipo de fibra muscular resistente à fadiga, melhorando também a resistência dos animais quando corriam numa passadeira de roedores.

Para identificar o SLU-PP-332, os investigadores analisaram a estrutura dos ERR e a forma como estes se ligam às moléculas que os ativam.

Depois, para melhorar a sua descoberta e desenvolver variações que pudessem ser patenteadas, Elgendy e a sua equipa conceberam novas moléculas para reforçar a interação com os recetores e, assim, provocar uma resposta mais forte do que a que o SLU-PP-332 pode proporcionar. Ao desenvolver os novos compostos, a equipa também otimizou as moléculas para outras características desejáveis, como a estabilidade e o baixo potencial de toxicidade.

Ora, a equipa comparou a potência do SLU-PP-332 com a dos novos compostos, analisando o ARN, uma medida da expressão genética, de cerca de 15.000 genes em células do músculo cardíaco de ratos.

Os novos compostos provocaram um maior aumento na presença do ARN, o que sugere que simulam de forma mais potente os efeitos do exercício.

As pesquisas com o SLU-PP-332 sugerem que a ação sobre os ERRs pode ser útil contra doenças específicas. Os estudos efetuados em animais com este composto preliminar indicam que pode ser benéfico contra a obesidade, a insuficiência cardíaca ou o declínio da função renal com a idade. Os resultados da investigação atualizada sugerem que os novos compostos poderão ter efeitos semelhantes.

A atividade do ERR parece também contrariar os processos nocivos que ocorrem no cérebro em doentes diagnosticados com a doença de Alzheimer e em doentes com outras doenças neurodegenerativas.

Embora o SLU-PP-332 não possa passar para o cérebro, alguns dos novos compostos foram desenvolvidos para o fazer.

Em todas essas doenças, os ERRs desempenham um papel importante. Se tivermos um composto capaz de os ativar eficazmente, podemos gerar muitos efeitos benéficos.

Explicou Elgendy.