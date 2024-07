WhatsApp vai lançar funcionalidade para criar fotos de perfil utilizando IA

O WhatsApp tem vindo a trabalhar há algum tempo na inclusão de funcionalidades de IA. O último desenvolvimento não se destina a melhorar a produtividade, mas sim a dar uma sensação diferente ao perfil de cada utilizador na plataforma.

WhatsApp permitir-lhe-á criar fotografias utilizado a IA

Conforme revelado pelo WABetaInfo, o WhatsApp está a começar a implementar a possibilidade de criar fotografias de perfil utilizando IA com a aparência do utilizador. A funcionalidade, que está atualmente em desenvolvimento, está presente nas configurações da própria aplicação e consiste em criar uma imagem com um design mais atraente, mantendo a aparência do utilizador.

Para isso, a pessoa que quiser estabelecer uma foto de perfil usando IA terá de tirar diferentes selfies que a Meta armazenará para que mais tarde seja possível gerar os designs. Depois, será necessário aceder a um chatbot integrado na aplicação WhatsApp e pedir-lhe que gere uma imagem com uma descrição específica. Por fim, basta esperar que o modelo de inteligência artificial faça o seu trabalho e gere diferentes designs.

A fonte afirma que a possibilidade de gerar imagens de perfil através da IA é uma funcionalidade opcional. Por outras palavras, será desativada quando estiver disponível para todos, e caberá ao utilizador ativá-la manualmente.

Mais funcionalidades relacionadas com IA

Esta não é a única nova funcionalidade relacionada à IA em que o WhatsApp está a trabalhar. A aplicação da Meta também planeia integrar um tipo de chatbot com o qual os utilizadores poderão fazer diferentes consultas.

Este, em particular, aparecerá no ecrã inicial, junto ao botão para iniciar um novo chat. Naturalmente, será executado com o LlaMa 2, o modelo da Meta que compete com o ChatGPT e o Gemini.

