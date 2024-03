X dá um passo atrás e volta a oferecer o selo de verificação gratuito, com algumas condições

O X aplica nos perfis de conta sinais de identidade visual, como rótulos e selos, para proporcionar mais contexto e ajudar a diferenciar os vários tipos de contas. Alguns desses indicadores são aplicados pelo X, enquanto outros são acionados pela ação do utilizador. Estes selos têm um preço, mas a adesão não parece ser um sucesso. Elon Musk volta a trazer a verificação gratuita das contas, mas impõe condições.

A verificação começou gratuita, até cheirar a dinheiro

Os selos de verificação do Twitter eram concedidos gratuitamente a contas que atendiam aos critérios de elegibilidade definidos pela plataforma. No entanto, em dezembro de 2020, o Twitter suspendeu temporariamente o programa de verificação de contas para rever os seus critérios e processos.

Após a retomada do programa de verificação em maio de 2021, o Twitter anunciou que, a partir de 20 de janeiro de 2022, as contas verificadas que não atendiam mais aos critérios de elegibilidade seriam sujeitas à remoção do selo de verificação. Com a compra da rede por parte de Elon Musk, estes selos passaram a ter um preço.

Assim, estes selos de verificação, conhecidos como "blue checkmarks", começaram a ser pagos a partir de 1 de abril de 2023. A partir dessa data, o Twitter iniciou a transição do seu programa de verificação anterior para um novo sistema em que apenas contas com uma subscrição ativa ao Twitter Premium são elegíveis para receber ou manter o selo de verificação.

Desde essa altura, para uma conta obter ou manter o selo azul, era exigido que tais contas comprimissem certos critérios de elegibilidade, como ter um nome de exibição e foto de perfil, estar ativas nos últimos 30 dias, ter um número de telefone confirmado e não apresentar sinais de serem enganosas ou manipuladoras. Além, claro, do pagamento.

Agora, segundo um tweet do proprietário da rede, o X traz de volta o selo de verificação gratuito, mas com algumas condições.

Musk falou...

O chairman do X (antigo Twitter), Elon Musk, anunciou no seu perfil na rede social uma atualização que pode oferecer a alguns utilizadores as funções do plano de assinatura X Premium (ex-Twitter Blue), sem que eles tenham de pagar nada por isso.

De acordo com Musk, no entanto, há condições: o serviço não será para todos os utilizadores e, entre os elegíveis, a oferta vai depender do número de utilizadores verificados e assinantes que os seguem.

Em termos práticos, para que o utilizador não pague pelo selo de verificação de perfil e outras benesses, as pessoas que o seguem devem pagar pelo selo de verificação de perfil e outras benesses. Não entram na conta, por exemplo, empresas e personalidades famosas que ou já tinham a verificação antes de ela ser cobrada, ou que foram contempladas com ela pela fama.

Os números exatos também foram divulgados pelo líder da empresa: utilizadores que tenham um mínimo de 2,5 mil seguidores verificados levarão gratuitamente os benefícios do X Premium (valor de assinatura: 8 euros mês ou 84 euros ano), ao passo que 5 mil seguidores verificados trarão os benefícios do X Premium+ (valor de assinatura: 16 euros mês ou 168 euros ano).

Os dois pontos fulcrais de assinatura, evidentemente, são diferentes entre si: o X Premium traz o selo de verificação de perfil, a função de editar um tweet já publicado e a capacidade de publicar textos mais longos, de até 25 mil caracteres.

O X Premium+ traz tudo e ainda acrescenta a remoção completa de anúncios publicitários, a capacidade de escrever artigos completos sem limitação de caracteres, impulsionamento de publicações para maior engadgement e acesso à inteligência artificial (IA) da empresa, chamada Grok AI.

Musk não adiantou se a novidade já está em curso, se está em testes ou, em caso negativo, quando deverá chegar.