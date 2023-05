WhatsApp prepara-se para ter canais ao estilo do Telegram

O WhatsApp é muitas vezes acusado de copiar funcionalidades de outros serviços concorrentes e estará mais um para chegar. Os canais ao estilo do Telegram já podem ser vistos nas versões de teste para Android e iOS.

Para quem usa o Telegram, a nova funcionalidade do WhatsApp já em testes, não será uma novidade. O WhatApp irá receber canais que terão seguidores e que servirão, por exemplo, para divulgação de informação. O nome do serviço em beta chama-se mesmo "Channels" (canais) e está ainda em desenvolvimento. Na beta para Android 2.23.8.6 e para iOS 23.7.0.70, esta opção já pode ser encontrada.

Olhando às imagens partilhadas pelo WaBetaInfo (tanto no iOS quanto no Android), os canais do WhatsApp parecem ter um funcionamento semelhante ao do Telegram.

Os canais funcionarão como um chat com um utilizador, mas as mensagens serão publicadas apenas pelos administradores do canal para distribuí-las a todos os seguidores do canal.

Em termos de opções associadas não há ainda muita informação, por exemplo, não se sabe se será possível enviar apenas links, texto, imagens, vídeos ou outros ficheiros, tal como no chat normal.

Será possível ver o número de seguidores do canal, bem como as suas características. Se é um canal público ou privado e ainda as configurações de privacidade de cada utilizador dentro do perfil.

Haverá três botões na área superior para seguir, encaminhar e partilhar o canal e um botão para silenciar as notificações. Por fim, haverá dois botões para deixar de seguir ou denunciar um canal.

Não há ainda data prevista para o lançamento alargado desta funcionalidade.