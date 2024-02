X suspendeu conta da viúva de Navalny, o líder da oposição russa

O mundo tem a atenção virada para a Rússia, desde a morte do líder da oposição ao regime que vigora, Alexei Navalny. Por ter alegadamente violado regras da rede social, o X suspendeu a conta da viúva Yulia Navalnaya na rede social.

De acordo com a imprensa, o X suspendeu a conta da esposa de Alexei Navalny, opositor político de Vladimir Putin, que morreu na passada sexta-feira, tendo aquela sido reativada pouco depois das 13h30 de hoje.

Além da mensagem "Conta suspensa", quando se tentava aceder ao perfil de Yulia Navalnaya, a plataforma informava que suspende as contas que violam as regras da rede social.

Além das mensagens que tem vindo a deixar na plataforma, desde a morte de Navalny, Yulia publicou um vídeo, no qual garante que vai "continuar a luta do marido por uma Rússia livre" e no qual atribui a Putin a culpa da morte.

Pelo X, são já várias as publicações a criticar a decisão de suspensão da conta:

Conforme partilhado globalmente, Navalny ficou inconsciente e morreu, subitamente, na sexta-feira, depois de uma caminhada na colónia penal Lobo Polar, na Sibéria, onde cumpria quase 30 anos de prisão por "extremismo" e outros crimes.