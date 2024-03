Bitcoin bate os 69.000 dólares e ultrapassa recorde histórico

A 10 de novembro de 2021, a bitcoin atingiu o que tinha sido o seu valor mais elevado até então: 69 040,10 dólares. A febre das criptomoedas - e dos NFTs - atingiu máximos históricos antes de cair por um período prolongado ao longo de 2022 e 2023. Agora, a bitcoin está mais uma vez a bater recordes.

Bitcoin a mais de 69.100 dólares

A criptomoeda estava a ameaçar quebrar o recorde anterior há alguns dias, e agora conseguiu. Aproximadamente às 15:20h de terça-feira, de acordo com o CoinMarketCap, uma bitcoin atingiu o valor de 69.170,63 dólares, superando o recorde anterior.

Os últimos meses têm sido muito turbulentos para a criptomoeda, que durante grande parte do ano passado permaneceu praticamente inalterada, com um valor de cerca de 30.000 dólares. No entanto, houve vários acontecimentos que acabaram por marcar essas subidas.

ETFs

O primeiro foi a aprovação, no início de janeiro de 2024, de fundos negociados em bolsa baseados em bitcoin. Estes mecanismos financeiros facilitam muito o acesso dos investidores a este tipo de ativo digital. A aprovação, que vinha sendo perseguida há muitos meses, foi polémica - os próprios reguladores quase foram obrigados a fazê-lo - e, embora no princípio o efeito parecesse nulo, o valor começou logo a ganhar força.

Redução para metade (Halving)

Em segundo lugar, a iminente redução para metade da recompensa para quem extrai bitcoins fará com que a moeda se valorize ainda mais. Quanto mais escasso é um bem, mais valioso ele é, e a redução para metade é um mecanismo precisamente concebido para conseguir este efeito na bitcoin, que tem um número finito de moedas que podem ser mineradas. No total, são 21 milhões, dos quais 19,3 milhões já estão em circulação. Prevê-se que a última bitcoin seja extraída em 2040.

Ultrapassar este "All Time High" (ATH) é um marco único para os crentes nas criptomoedas, que há muito argumentam que, em realizações anteriores semelhantes, o valor da bitcoin cresceu ainda mais rapidamente.

As previsões hiper-otimistas sucedem-se e, por exemplo, Hunter Horsley, CEO da Bitwise - um dos emissores de ETFs baseados em bitcoin - salientou recentemente que a bitcoin atingirá os 250.000 dólares muito em breve. Outros especialistas e entidades, como o Banco Central Europeu, mantêm-se muito céticos e defendem que o valor da bitcoin é (ou deveria ser) zero.

A partir do CoinDesk, os especialistas indicam que estas subidas e o novo recorde podem provocar uma febre perigosa para as criptomoedas que podem acabar em verdadeiras tragédias. Esta notícia não é, de forma alguma, uma recomendação financeira.

