Waze traz 6 novidades para aumentar ainda mais a segurança de todos os condutores

O Waze tem-se preparado para dar aos utilizadores cada vez mais funcionalidades. Estas surgem de forma quase espontânea e para ajudar na condução e nos momentos em que estes mais precisam de ajuda. Um novo lote de novidades foi agora anunciado, trazendo ao Waze ainda mais segurança para todos os condutores.

Ao longo dos últimos meses as equipas do Waze prepararam muitas novidades, todas associadas ao que é fundamental nesta app e neste serviço. Falamos da ajuda aos condutores e à sua utilização no dia a dia, na estrada. Agora, foram reveladas 6 novas ajudas que todos certamente vão querer usar.

#1 - Ajuda para navegar nas rotundas complicadas

Saber como navegar numa rotunda pode ser confuso, especialmente se estiver numa parte nova da cidade.

Agora, com a ajuda dos membros da comunidade local do Waze, verá claramente quando entrar, qual faixa escolher e onde sair para não perder a vez. Lançado globalmente para utilizadores do Android este mês e utilizadores de iOS ainda este ano.

#2 - Ajuda a manter os socorristas seguros

Agora pode ser alertado com antecedência quando veículos de emergência, como uma ambulância, estiverem parados ao longo do percurso, para poder ajustar a sua condução conforme necessário. Assim irá manter-se, bem como os socorristas, mais seguros.

Graças às informações dos parceiros do Waze for City, esta atualização já está disponível para condutores nos EUA, Canadá, México e França no Android e iOS, com mais países a chegar em breve.

#3 - Nunca mais perca um limite de velocidade

Ninguém gosta de receber uma multa por excesso de velocidade. Graças às informações atualizadas do Waze sobre os limites de velocidade em todo o mundo, começará a receber alertas quando um limite de velocidade estiver prestes a diminuir ao longo do seu trajeto.

Assim tem mais tempo para desacelerar e ajustar-se com segurança às mudanças nas condições da estrada. Isso será implementado globalmente para todos os utilizadores do Android e iOS este mês.

#4 - Navegue como um morador local

O Waze já alerta sobre perigos como buracos, cruzamentos de estradas e mau tempo. Agora, graças à comunidade de condutores do Waze que atualiza regularmente o mapa, também receberá avisos antecipados sobre curvas acentuadas, lombas e portagens para poder estar preparado e ter uma condução mais tranquila e segura.

Estes alertas serão lançados globalmente para todos os utilizadores do Android e iOS este mês.

#5 - Encontre opções de estacionamento facilmente

O Waze fez uma parceria com o Flash para fornecer informações mais úteis sobre estacionamentos, incluindo quanto custam, se estão cobertos, se são acessíveis para cadeiras de rodas e se há estações de carregamento de carros elétricos disponíveis. Ainda poderá reservar o seu lugar de estacionamento diretamente na app Waze para poupar tempo.

Novas informações de estacionamento começarão a ser lançadas nas próximas semanas no Android e iOS para mais de 30.000 estacionamentos nos EUA e no Canadá, incluindo grandes cidades como Nova Iorque, Chicago e Montreal.

#6 - Informações úteis sobre as rotas favoritas

Muitos condutores do Waze dizem preferir seguir os seus trajetos favoritos para lugares visitados com frequência, como casa ou trabalho, mesmo que não sejam a opção mais rápida. A partir deste mês, o Waze facilitará a visualização de informações sobre os trajetos habituais, incluindo atualizações de trânsito em tempo real e atrasos ao longo do caminho.

Poderá usar essas informações para comparar rapidamente as rotas favoritas com rotas alternativas e escolher a rota certa. Esta atualização será lançada este mês globalmente no Android e iOS.

Como explicado, muitas destas novidades estão já disponíveis para serem usadas, em especial no Android. As versões dedicadas ao iOS chegam em breve e com as mesmas funcionalidades. Algumas são exclusivas de alguns países, mas também estas devem ser alargadas em breve a mais localizações.