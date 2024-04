Dica: mantenha as chamadas de spam longe do Android de forma simples

O spam tem tomado conta dos temas nos últimos tempos, não apenas no Android, mas em todos os sistemas. São cada vez mais as mensagens, as notificações e até as chamadas que tentam enganar os utilizadores. No caso do Android, e para as chamadas, há uma solução simples para manter o spam bem longe.

Poucos são os que não receberam nos últimos meses uma proposta de trabalho muitos simples e que promete muito dinheiro. A troco de meia dúzia de likes em vídeos ou páginas podemos ganhar um ordenado simpático. Claro que todos também deveriam saber que isso é spam e falsas promessas.

Uma das mais recentes formas desse ataque é por meio de chamadas telefónicas. Os utilizadores devem proteger-se e assim ficar longe destes esquemas, usando no Android o que a Google oferece nativamente contra o spam. No caso da app Telefone, o padrão do Android, é simples bloquear um número para que não incomode novamente.

Basta escolher a chamada de onde veio o spam e abrir o separador que está associado. Aqui devem escolher a opção histórico para avançar. Nesta nova área, devem abrir o menu, que fica no topo direito. Aqui dentro, vão encontrar a opção Bloquear, o que garante que não vão receber mais chamadas desse número.

A Google vai ainda mais longe e permite identificar chamadas de spam, que mostrará ao utilizador na sua interface, como um alerta. Assim, podem ou não atender as chamadas dos números identificados. Para ativar esta opção devem abrir as definições e depois escolher Identificação de chamadas e spam.

Aqui dentro, têm 2 opções que podem usar. A primeira permite à Google alertar para números conhecidos e que estão marcados como spam. Já a segunda é mais radica e impede que utilizador seja incomodado com chamadas que surjam de números já identificados.

Esta opões garantem ao utilizador uma proteção grande e o (eventual) fim das chamadas de spam. Estas podem simplesmente ser bloqueadas ou, se o utilizador preferir, serem apenas marcadas para apoio.