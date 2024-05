Apple TV+ pode estar finalmente a caminho dos smartphones e tablets Android

Apesar de ter algumas propostas fora dos seus sistemas operativos, a Apple não tem procurado alargar as suas ofertas para lá do seu ecossistema. Isso poderá mudar em breve, segundo informações recentes. Tudo aponta para que a Apple TV+ possa estar finalmente a caminho dos smartphones e tablets Android.

Apple TV+ estará a caminho do Android

A Apple TV+ é a proposta da gigante para o campo do entretenimento com muitos programas de TV e filmes. No entanto, até agora, a app Apple TV+ era exclusiva do ecossistema Apple, com disponibilidade apenas limitada no Android através da app Android TV e do site Apple TV+.

Isso significa que a Apple descarta um elevado número de potenciais utilizadores. Falamos de cerca de 3,9 bilhões de utilizadores de smartphones Android, que por à falta de uma app dedicada não podem usar este serviço. A Apple terá finalmente percebido o que perde e estará finalmente a trazer a Apple TV+ como uma app dedicada ao Android.

A informação é baseada na lista de empregos publicada pela Apple nos últimos dias. Aí é mostrado que a empresa procura um engenheiro de software Android sénior para se juntar à equipe da app da Apple TV. O engenheiro liderará o desenvolvimento de “novos recursos divertidos” e “ajudará a construir uma app usada por milhões de pessoas para assistir e descobrir TV e desporto”.

Uma nova app dedicada ao sistema da Google

Isso sugere que a Apple pode estar preparar-se para abrir a sua app para o sistema operativo rival, o Android. Isso pode dever-se possivelmente para ganhar uma participação maior no mercado de streaming de vídeo ou devido a pressões regulatórias como a Lei de Mercados Digitais (DMA) da UE, que forçou a Apple a mudar muito permitir os seus sistemas.

Ao contrário do Google, a Apple tem apenas algumas apps disponíveis no Android. Isso inclui a Apple Music, Apple Music Classical, Move to iOS, Tracker Detect e algumas outras. Embora exista uma app Apple TV na Play Store, esta versão é apenas para Android TV e não tem suporte para smartphones ou tablets.

Este pode também ser uma o início de uma mudança grande na Apple e nas suas propostas. A gigante poderá estar a preparar-se para trazer muito mais para o Android e assim eliminar parte das suas barreiras, que hoje são uma realidade.