A Google tem problema de fidelidade com os utilizadores dos smartphones Pixel?

A Google não é uma marca recém-chegada ao mercado dos smartphones. O Android é a prova disso e os Nexus e os Pixel são já clássicos. A marca tem apostado agora neste campo, com propostas únicas. A verdade é que os seus utilizadores parecem não ser leais à Google, segundo mostra um estudo recente.

Google tem problema de fidelidade com utilizadores

Apesar dos seus esforços máximos para tirar parte da participação de mercado das mãos da Apple e da Samsung, a Google continua a ser um player de nicho no mercado. Embora a gigante da tecnologia pretenda conquistar mais novos utilizadores parece que a preocupação ainda maior da Google é como manter os utilizadores antigos.

De acordo com dados apresentados numa análise recente, os smartphones do Google enfrentam enormes problemas de fidelidade. Dos números apresentados, 57% dos utilizadores antigos ponderam mudar para outra marca.

De acordo com uma pesquisa realizada nos EUA, mais da metade dos atuais utilizadores dos Pixel ponderam mudar para outra marca no futuro próximo. Quando questionados sobre a probabilidade de mudarem para uma marca de smartphone diferente, mais de metade disseram que isso era muito provável. Este problema de lealdade pode levar a uma perda de quota de mercado.

Utilizadores de smartphones Pixel vão trocar de marca?

O problema de fidelidade do Google torna-se ainda mais aparente quando comparado aos seus concorrentes, Apple e Samsung. As estatísticas revelam que o Google tem 23% mais utilizadores de smartphones insatisfeitos do que as duas marcas, com 34% dos utilizadores antigos da Apple e da Samsung prontos para mudar para outra marca.

A pesquisa também revelou números desanimadores sobre a quantidade de utilizadores do Pixel dispostos a manter a marca Google. As estatísticas mostraram que a gigante da tecnologia tinha apenas 25% de utilizadores fiéis de smartphones, muito menos que a Apple ou a Samsung.

Como rei da fidelidade à marca de tecnologia nos Estados Unidos, a Apple teve resultados opostos, com 50% dos utilizadores do iPhone muito pouco propensos a mudar. A Samsung não conseguia orgulhar-se desse número, mas ainda tinha uns sólidos 44% de utilizadores fiéis de smartphones dispostos a permanecer na empresa no futuro.