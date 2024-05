Galaxy AI da Samsung fica mais útil! Depois dos smartphones é a vez dos smartwatches

Quando revelou o Galaxy S24, a Samsung mostrou como estava a trazer a IA para os seus smartphones. Esta sua proposta revelou-se de imediato muito útil e ganhou depois espaço em mais modelos dos smartphones da marca. Agora, parece estar a renovar-se e a ganhar mais utilidade, com a sua chegada prometida para os smartwatches da marca.

A Galaxy AI, a IA da Samsung fica mais útil

A Samsung faz tudo para a sua IA fazer parte da experiência de utilização dos seus smartphones e do que estes oferecem. Até agora, esta encontrou espaço nos smartphones da marca, como Galaxy S24 e outros modelos mais antigos. Estes dispositivos não serão os únicos que aproveitarão o futuro da tecnologia, segundo o que a empresa revelou agora.

Do que foi revelado pela marca, depois dos smartphones, irá explorar outra área com muito interesse para a IA e para os utilizadores. Falamos dos smartwatches, em especial a sua linha Galaxy Watch. A integração da Galaxy AI nos smartwatches Galaxy Watch baseia-se na necessidade de oferecer uma monitorização de saúde muito mais personalizada.

Nos smartphones é fácil entender a integração da Galaxy AI, mas em aparelhos como o Galaxy Watch a situação é diferente. A empresa destaca que graças à combinação do Samsung Health com a Galaxy AI, as novas funções que chegarem mostrarão muito mais informações que oferecerão maior contexto aos utilizadores.

Depois dos smartphones é a vez dos smartwatches

A interpretação dos dados não é a única melhoria. A Samsung garante que as informações recolhidas pelo Galaxy Watch serão muito mais precisas graças à integração de um algoritmo alimentado por IA. Além disso, recebem uma melhoria substancial que permitirá que monitorize o sono com mais precisão.

Para os mais atléticos, a Samsung integrou novas métricas detalhadas de Limiar Aeróbico com o Limiar Anaeróbico da Zona de Frequência Cardíaca para corrida. No caso do ciclismo, foi introduzido o Limite de Potência Funcional.

Quando o Galaxy AI estará disponível e quais modelos do Galaxy Watch aproveitarão a IA? Todos os recursos estarão disponíveis na próxima geração do Galaxy Watch através da One UI Watch. Assim, bastará esperar mais alguns meses para ter ainda mais informação destes smartwatches baseada na IA e no que esta poderá oferecer neste novo contexto.