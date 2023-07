No mesmo dia em que revelou os novos Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, a Samsung apresentou também o Watch6 e o Watch6 Classic, as novidades no campo dos smartwatches. Estes querem mudar muito da experiência neste campo e trazem um novo design mais atrativo. Venha conhecer o Watch6 e o que este smartwatch traz neste nosso primeiro contacto.

Galaxy Watch6 - Novo design minimalista

A Samsung mostrou com os novos smartwatches que está a renovar o seu design, face aos modelos anteriores. São pequenas mudanças, mas que se notam assim que se tira o Watch6 da caixa. Se o modelo Classic está numa classe à parte, o modelo base mantém o que nos habitou.

O design mantém-se simples e atrativo, sempre com a usabilidade e a parte estética presente. É discreto, mesmo nas suas cores mais arrojadas, mas que dá ao utilizador todas as funcionalidades dos seus companheiros maiores.

Presente em dias medidas, com 40 e 44 mm, é possível a qualquer utilizador ter um smartwatch adaptado ao seu pulso, seja maior ou menor. Este modelo não é excessivamente pequeno ou grande, tendo um tamanho indicado para um dispositivo deste tipo.

Não tendo a coroa rotativa, elemento que é já uma imagem de marca da Samsung, tem apenas 2 botões que são usados em várias situações e com várias funcionalidades. É aqui que vão ser recolhidas as informações para o ECG e até para medir a pressão arterial ou a massa corporal.

Smartwatch equilibrado para qualquer pulso

A forma que a Samsung encontrou para compensar a coroa rotativa é simples e inteligente. Esta, na verdade, existe, mas é virtual e está num sensor presente no ecrã. Ao passar o dedo na moldura é possível controlar a interface deste smartwatch. Além disso, e com o ecrã sensível ao toque, tudo pode ser controlado aqui.

Ao colocar o Galaxy Watch6 no pulso, este não se torna pesado, cansativo ou incómodo de usar. Com apenas 28,7 g no modelo de 40mm ou 33.3g no de 44mm, este é extremamente leve. Também a bracelete é feita num material suave ao toque e pode ser trocada de forma muito simples, com um simples botão.

Wear OS e One UI oferecem todo o software

Em termos de software temos finalmente as primeiras propostas com o Wear OS 4. Este tem poucas mudanças visíveis face à versão anterior, mas este é já uma versão estável e uma mudança grande ao que a Google tinha em modelos anteriores. Nota-se de imediato o investimento da Samsung e da Google neste sistema.

Claro que associado estão todas as apps que este sistema da Google nos habituou, quer próprios, quer criados por programadores. Assim, destaca-se a possibilidade de usar o WhatsApp diretamente ou o Spotify, sem depender do smartphone Android.

No que toca à parte de software da Samsung, presentes estão as apps da marca, que permitem ter uma oferta em muitos casos similares ao Wear OS. Também as faces de relógio são variadas, interessantes e permitem uma personalização grande do Galaxy Watch6.

De forma rápida ficamos a perceber a aposta da Samsung na vertente associada à saúde e a desporto. Toda a interface pode ser personalizada para se focar nesta área e o Watch6 monitoriza de forma natural muitas vertentes destas áreas.

Relógio focado no desporto e na saúde do utilizador

O Galaxy Watch6 permite já fazer a medição de todo o lote de informação anterior, elevando-o agora a novos patamares. Falamos do ECG, da pressão arterial e outros pontos, que vão ajudar o utilizador a manter sob vigilância o seu estado de saúde e detetar de forma antecipada eventuais problemas.

Quanto ao desporto, este smartwatch Samsung tem presente um lote muito alargado de modalidades e consegue avaliar o desempenho. Integra-se de forma natural com várias apps e serviços que podem ser obtidos na Play Store.

O que nos traz o Samsung Galaxy Watch6?

A Samsung volta a surpreender com os seus smartwatches. O Galaxy Watch6, que temos para teste, mostra-se um relógio que se mostra equilibrado face ao seu custo e ao que oferece ao utilizador.

Personalizável num nível muito grande, mostra que o Wear OS4 ainda tem uma palavra a dizer e que será a base para muitos equipamentos. No que toca ao design, ainda que discreto, tem uma forma equilibrada, não sendo excessivamente grande nem demasiado pequeno.

Em termos de PVPr os novos Galaxy Watch6 são:

44mm BT – 349,90€

40mm BT – 319,90€

44mm LTE – 399,90€

40mm LTE – 369,90€

Durante o período de pré-venda na compra de qualquer modelo, os utilizadores receberão um Wireless Charger Pad e uma bracelete adicional.

Samsung Galaxy Watch6

